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Ölümü göze alıp kaçarak evlendi, çocuğu olduktan sonra gelinlik giyip halay çekti

DİYARBAKIR (İHA) – Bartın’da yaşayan kelebek hastası Semra Sevinç, hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçti. İnternet üzerinden tanıştığı Erkan Sevinç ile dünyaevine giden Semra Sevinç’in bu evlilikten bir de çocuğu oldu. Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Diyarbakır’da 40 gün yoğun bakımda kalan Sevinç, hastaneden çıkar çıkmaz gelinlik giyip tarihi On Gözlü Köprü üstünde halay çekti.

Haberde İnsan 27.12.2021, 12:37
Ölümü göze alıp kaçarak evlendi, çocuğu olduktan sonra gelinlik giyip halay çekti

DİYARBAKIR (İHA) – Bartın’da yaşayan kelebek hastası Semra Sevinç, hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçti. İnternet üzerinden tanıştığı Erkan Sevinç ile dünyaevine giden Semra Sevinç’in bu evlilikten bir de çocuğu oldu. Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Diyarbakır’da 40 gün yoğun bakımda kalan Sevinç, hastaneden çıkar çıkmaz gelinlik giyip tarihi On Gözlü Köprü üstünde halay çekti.

Bartın’da yaşayan Semra Sevinç, ağır kelebek hastası olarak dünyaya geldi. Vücudunda çıkan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçiren Sevinç, yaşı ilerleyince evde ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçti. Aynı hastalığa sahip diğer kişiler evden dışarı adımını atamazken Semra Sevinç, internetten tanıştığı Erkan Sevinç’e kaçarak evlendi. Sürekli pansuman ve bakıma ihtiyacı olan Semra’ya eşi Erkan destek çıkarak bakım ve pansumanlarını yaptı. 4 yıl sonra gebelik müjdesini alan Semra, doğum yapmasının hayatına bedel olacağını bilmesine rağmen, birçok hastanede doğum riskini almadıkları için bebeğini boğaz ameliyatı için gittiği Kütahya Devlet Hastanesinde jinekoloğun katılımıyla sezaryen ile gerçekleştirdi. Yüzde 80’e yakın bulaşıcılığı olmasına rağmen sağlıklı bir çocuk dünyaya getiren Semra, daha sonra yaraları artınca ölümle burun buruna bir kez daha geldi. Ameliyat ve doğumuna yardımcı olan ve sosyal medya üzerinden ulaştığı Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır’ın desteğiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesine getirilerek 38 günlük tedavi sürecine girdi. Ağır yaraları pansumanlarla giderilen Semra, gelinlik giyemeden evlendiğini Çalışır’a anlatınca, dernek başkanı harekete geçti. Sosyal medyada paylaştıkları paylaşım sonrası bir hayırsever tarafından gönderilen gelinliği giyen Semra için eşi Erkan da damatlık giyerek hayalleri olan düğünü Çalışır’ın desteğiyle yerine getirdi. Gelin arabasını süsleyerek tarihi On Gözlü Köprüde halay çekip oynayan çift, 5 yıl öncesine giderek gerçekleştiremedikleri hayali yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

“Ölümü göze aldım, kaçarak evlendim”

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ölümü göze alarak evlendiğini kaydeden 29 yaşındaki Semra Sevinç, sağlıklı bir çocuk sahibi olduğunu da belirtti. Sevinç, 38 gündür evladından uzak kalarak tedavi olduğunu ve tedavi süresince kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, eşinin de kendisine bebekler gibi bakarak yemeğini bile yaptığını vurguladı. Sevinç, “2017’de internet ortamında tanışarak arkadaş olduk. İlk görüşmemizde bana yüzük almıştı, ciddi olduğunu düşünerek ben de ciddi konuştum. Rahatsızlığımdan dolayı ailem izin vermez diye kaçma kararı aldım, 5 Ağustos 2017’de kaçarak evlendik. Eşimin maddi durumundan dolayı düğünümü yapamadım, aradan 5 yıl geçti 1 yaşında bir oğlum var, doğumdan sonra da rahatsızlığım arttı, ölümü göze alarak evlendim. Eşimle mutluyum, bana küçük bebekler gibi bakıyor ve pansumanlarımız yapıyor, yeri geldi yemeğimi bile önüme koyan bir insan. O dönem bana yardım etmesi için Gerçekler Dünyasından Şenay ablaya mesaj attım. O da Allah razı olsun Diyarbakır’a aldı beni, Dicle Üniversitesinde Derya hoca yaralarımı düzelttiler, buraya gelmeden önce baya bir kötüydüm ama şuan çok mutluyum. Şenay abla hayalimi gerçekleştirdi, 5 yıl öncesine geri döndüm, çok heyecanlıyım. Bu heyecan ve gelinlik gerçekten bambaşkaymış, bu heyecanı Şenay abla sayesinde tanıdım” dedi.

“Eşime ve bebeğime bakmak için işimi bıraktım”

Ailelerin evlenmelerine karşı geldikleri için kaçarak evlendiklerini aktaran Erkan Sevinç, eşinin tüm bakımlarını kendisinin yaptığını kaydetti. Sevinç, “Bir yaşında bir oğlum var, çok mutluyum eşime ve çocuğuma gözümün nuru gibi de bakıyorum. Aile tarafından yardım gelmeyince düğün yapamadım, çalışıyordum mesleğim aşçılıktı, çocuk doğduktan sonra aile desteği gelmeyince işi bırakmak zorunda kaldım, hem bebeğime hem de eşime bakıyorum. 5 Yılın acısını bugün çıkartıyoruz, eşime bu yüzden çok borçluyum, Şenay abladan Allah bin kere razı olsun, iyi ki gelmişiz buraya” diye konuştu.

“Bu tür olaya ilk defa şahit oluyoruz”

Sistemik lupus eritematozus disrofik hastasının yaralar ve tahrişlerinden dolayı evlilik durumları olmadığını vurgulayan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Semra’nın durumuna şaşırdığını ve bu tür olaylarla ilk defa karşılaştığını aktardı. Gelinlik giymediğini öğrenince kolları sıvayarak çiftin hayalini gerçekleştirmek için düğün merasimi yaptıklarını kaydetti. Çalışır, “Semra kardeşimiz Bartın’da yaşıyor, doğuştan kelebek hastası ve hastalık türü en ağır olanlardan. Normalde bu hastalarımızın evlilik durumları olmuyor, bu tür olaya ilk defa şahit oluyoruz. Semra ile ben 4 yıl önce tanıştım, kendisi bana sosyal medyadan ulaştı, evli olduğunu söyleyince şaşırdım. Eşim sağlıklı dedi, hoşuma gitti elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz dedim. Bir gebeliği vardı, doğum zamanı yaklaştı Bartın’da hastaneye gidiyor hastanede doğumunu yapamayız riskli bir durum diyor. Boğaz ameliyatı için Kütahya’ya göndermiştik, orada doğum sancıları başladı. Doğumuna Kütahya devlet hastanesi jinekolog İbrahim hocanın katılımıyla sezaryen ile sağlıklı bebeğimiz dünyaya geldi. Semra ile sohbet ederken gelinlik giymediğini söyledi. Her genç kızın bir hayalidir beyaz gelinlik giymek, bizde sayfamızda paylaştık, hikayesi Semra’ya yakın bir kardeşimiz ulaştı kendi gelinliğini göndermek istedi. Dünden beri Semra heyecandan ne yatabiliyor ne de durabiliyor. Sanki ilk gün evlenip gelinlik giyeceği heyecanı gördüm onda, bugün temsili bir evlilik gerçekleştireceğiz ve gelin damat merasimi ile tarihi Ongözlü Köprü’de davul zurna eşliğinde oynayacağız” şeklinde konuştu.

Çift daha sonra memleketi Bartın’a geri döndü.

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