Oltulu emekli öğretmenler kahvaltıda buluştu

24 Kasım Öğretmenler günü kutlamaları kapsamında Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi emekli olan ve Oltu’da ikamet eden öğretmenlerle Okulda kahvaltı programında bir araya geldiler.

Kahvaltı programında bir araya gelen 50 ye yakın emekli Öğretmen eski günleri yad ettiler anılarını tazelediler.

Kahvaltı’da bir konuşma yapan Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, “Bizleri eğiten büyüten Öğretmenlerimizi Kahvaltıda buluşturmak istedik sizlerde bizleri kırmayıp teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederim Allah razı olsun. İnşallah bundan sonrada bu tür etkinliklerle de birlikte oluruz. Bu kahvaltı programına vesile olan ve hazırlayan Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerine ve personeline emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Saygı değer öğretmenlerim sizlere hayırlı sağlıklı mutlu ömürler dilerim bundan sonrada sık sık beraber olalım birlikte olalım bende bu işe yeni başladım sizlerin önerileriniz tavsiyeleriniz bizim için çok değerli onları dinlemek isteri almak isteriz hepinize hoş geldiniz diyorum afiyet olsun diyorum sağ olun var olun” dedi.

Emekli Öğretmen İnci Demircan ise “Genç arkadaşlara çok teşekkür ediyorum böyle bir günde bizleri bir araya getiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk genç arkadaşlarıma da görevlerinde başarılar diliyorum yolları açık olsun” dedi.

Emekli Öğretmen Şakir Çiçek de “Bu organizeyi yapanlara ve bizleri bir araya getirenlere çok çok teşekkür ederim. Geçmişte görev yaptığımız arkadaşlarla bir arada olmaktan son derece mutlu olduk. Eski günleri yad ettik yeni arkadaşlar geleceğe ışık olacaklarına inanıyorum başarılar diliyorum” dedi.

Emekli Öğretmen Osman Aslan ise “Emekli Öğretmenleri hatırlayıp böyle bir program düzenleyen İlçe Milli Eğitim müdürümüze ve Okul Öğretmenlerine personeline çok teşekkür ediyorum. Arada bir olsa da emeklilerin hatırlanması çok önemli bir durum çok teşekkür ederiz” dedi.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Emre Öztaş, “Bu yıl öğretmenler günü kutlamalarında farkındalık oluşturmak için Oltu’da görev yapmış ve emekli olan öğretmenlerimize bir araya getirip kahvaltıda buluşturmak istedik. Bunun için 75 öğretmenimize davet ettik sağ olsunlar büyük bir kısmı kahvaltı programımıza iştirak ederek bizleri onore ettiler. Bir şeyler yaptığımızı idrak ediyoruz mutluyuz onurluyuz bundan sonra bu kahvaltı programını geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bizlere eğitim veren bu ulu çınarları yılda bir kere bile olsa okul olarak hatırlatmak okul olarak hatırlamak istiyoruz” dedi.

Kahvaltı programı sonrası emekli öğretmenler okul bahçesinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildiler güneşli havada çaylarını yudumlayıp sohbetlerine devam ettiler. Öğretmenler daha sonra programı düzenleyen öğretmenler ve çalışanlara teşekkür ederek okuldan ayrıldılar.