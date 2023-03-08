Oltu’dan deprem bölgesine yakacak desteği

Oltu Orman işletmesinden deprem bölgesine yakacak desteği olarak 10 tır yakacak odun gönderildi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Oltu Orman işletmesi tarafından deprem bölgesine ısınma desteği sağlamak için 10 tır yaklaşık 150 ton yakacak odun gönderildi. Oltu Orman işletme Müdürü Öber Abak, “Biz de Orman işetme müdürlüğü olarak depremzedelerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacı ile Oltu Orman İşletmesi depolarından deprem bölgesine 10 tır olarak yaklaşık 150 ton yakacak odun gönderiyoruz. Isınma problemini çözmek amacı ile depremde rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kalanlara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.