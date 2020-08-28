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Oltu Çayı’na girdi kediyi kurtardı
ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ÇAY KENARINDA MAHSUR KALAN KEDİ HAYIRSEVER VATANDAŞ TARAFINDAN KURTARILDI.
Haberde İnsan 28.08.2020, 09:45
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Erzurum’un Oltu ilçesinde çay kenarında mahsur kalan kedi hayırsever vatandaş tarafından kurtarıldı.
Oltu çayı kenarına düşen kedi bir kaç kez denemesine rağmen duvarın yüksek olmasından dolayı bir türlü düştüğü yerden çıkamadı. Saatlerce duvarın deliğinde kalan kediyi kurtarmak için hayvan sever Abdulsamet Ağırman Oltu çayına girerek kediyi kurtarmaya gitti. Ağırman, kediyi tam tutacakken kedi bir kaç hamle daha yaptı duvardan çıkamadı çaya düştü sonra kediyi tutmak isteyince duvarın alt kenarında kaçarak köprünün altıdan geçip kendini çay kenarından kurtardı.
Abdulsamet Ağırman, “Kedi duvarın dibinde sıkışmıştı çaydan geçtim kurtarmak için kedinin yanına vardım tutmak için kedi tırmaladı sonra kendiliğinden çıktı” dedi.
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