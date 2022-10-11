Oltu adliyesi ek hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi

Oltu Adliyesi ek hizmet binası hizmete düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Oltu mevcut Adliyesi binasının fiziki şartlarının yeterli olmaması nedeni ile daha önce adliye lojmanı olarak hizmet veren binalar yapılan tadilatlarla yeni adliye ek hizmet binası olarak hizmete açıldı. Yeni hizmet binasında İcra Müdürlüğü, Adli Destek Mağdur Hizmetler Müdürlüğü Seçim Müdürlüğü Adli Tıp olarak hizmet verecek. Hizmet Binası açılış programında cezaevi imam hatibi Cemil Coşkun dua etti ardından açılış kurdelasını kesmek için protokol yerini aldı.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, Oltu Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Uğur Han, Hakim Gökhan Pervan, Hakim Ethem Başer, Hakim Fatma Aksoy, Hakim Hüseyin Özer, Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Aksoy, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Oltu Jandarma Komutanı Erdal Hastürk, Oltu Denetimli Serbestlik Müdürü Atakan Argün, Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Çağlayan tarafından binanın açılış kurdelası kesildi. Açılış sonrası protokol hizmet binasını gezdi. Daha sonra bina bahçesinde mahkumların yapmış oldukları el işleriyle oluşan sergi gezildi.

Hizmet binası açılışında bir konuşma yapan Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, “Bugün burada hem ek hizmet binamızı faaliyete geçirdik hem de denetimli serbestlik müdürlüğümüzün bir sergisi vardı onu faaliyete geçirdik. İkisi bir arada güzelde oldu herkes bir arada bizler içinde faydalı oldu. Oltu Adliyesi ek binasını faaliyete geçirdik aslında amacımız Oltu’ya yeni bir adliye binası kazandırmak yeni bina kazandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bina yapışıncaya kadar Oltu Adliye binasını rahatlatmak adına atıl durumda olan lojmanlarımız vardı lojmanlarımızı asgari düzeyde tadilat yaptık icra müdürlüğü seçim müdürlüğü adli destek müdürlüğü ve arşivi buraya taşıdık. Bugün itibariyle hizmete başladık tüm Oltulara burada hizmet vereceğiz denetimlik serbestlik sergimizde mahkumların yaptığı marangoz işleri Kuş evleri masalarımız taburelerimiz gelinip görülebilir bina bahçesinde birkaç gün açık kalacaktır” diye konuştu.