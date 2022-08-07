Oltasını alan Keskin Barajı’na koştu

Eskişehir’de hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, oltalarını yanına alarak Keskin Barajı’nda balık tuttu.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin Barajı, doğa ve balık tutkunlarının hafta sonu durağı oldu. Şehrin stresinden uzaklaşıp, sakin bir gün geçirmek isteyenler, kamp sandalyeleri ve semaverlerini alıp barajın yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar geceden gelerek baraj kenarına kamp yaparken, bazıları da oltaları ile balık tutma keyfi yaşadı. Hafta sonu tatilinde sessizlik arayanların tercih ettiği Keskin Barajı, özellikle emekli vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Dron ile havadan görüntülenen baraj, manzarasıyla görenleri adeta hayran bırakıyor.

“Sularımızda yeterince balık kalmadı”

Keskin Barajı’ndaki suyun azlığından yakınan Osman Çetin, “Su çok çekilmiş birde ot sarmış içini. Balık tutmayı çok engelliyor otlara takıldığı için 3 tane balığı çıkaramadım. Yandaki arkadaşlar yardım etmek için kepçeyi alıp geldiler. Bir kilonun üzerindeydi ama çıkaramadık, geri saldık almadık. Aynalı sazandı galiba, genelde onları üremesi için almıyoruz. Sularımızda yeterince balık kalmadı. Onlar bir iki sene sonra yavru yapıp büyük balıklar getiriyor. Balık tutmaya gelen arkadaşlar küçük balıkları almasınlar, doğaya geri iade etsinler. 1-1,5 kilo arası balıklar limit üstü oluyor, onları tutmaya gerek yok. Mümkünse ufak balıkları almayalım. Bu barajda aynalı sazan bir de pullu sazan var. Haftada bir iki gün yatıya da kalıyorum burada. Bütün oltalarımı atamadım, akşam çok yağmur vardı. Oltaların yarısı şu an arabanın arkasında” dedi.