Ölmek üzere olan domuz yavrusunu tedaviye götürdü

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde yaşayan İsmet Koç, eşi Ayşe Koç ile birlikte tarlada çalışırken baygın bulduğu domuz yavrusunu veterinere tedaviye götürdü.

Kdz. Ereğli İlçesinde demir çelik fabrikalarından emekli İsmet Koç, eşi Ayşe Koç ile birlikte bahçede çalıştığı sırada baygın halde duran yaralı yaban domuzu yavrusunu fark etti. Hareketsiz şekilde yatan yaban domuzun kontrol eden İsmet Koç, veteriner arkadaşı Hüseyin Demircan’ı arayarak durumu bildirdi. Veteriner Demircan’ın yaralı yaban domuzu yavrusunu İsmet Koç’tan kliniğe getirmesini istedi. Karton kutuya koyduğu domuzu arabayla veterinere getiren İsmet Koç, bir canlıyı ölüme terk edemediğini söyledi.

Koç “Domuz doğanın temizlikçisi”

Gazetecilere açıklamada bulunan hayvansever İsmet Koç açıklamasında şunları söyledi; "Yaban domuzunu eşimle beraber fasulye ekerken bulduk. Baktık baygın vaziyette yatıyordu, veteriner Hüseyin beyi aradım. Hüseyin beyin sokak hayvanlarına ücretsiz baktığını biliyorum. Hemen Hüseyin Bey’i aradım ’yaban domuzu bulduk getirelim mi ?’ diye. Hüseyin Bey de ’İsmet abi getir’ dedi. Hüseyin Bey’i tekrar ardım ’çok uzakta 5 kilometre getiremeyeceğim’ dedi. Hüseyin Bey ’getir yazık günah bir canı kurtaralım’ dedi. Bende vicdanımla baş başa kaldım bu hayvanında yaşaması gerektiğini düşündüm. Şuan da yoğun bakıma aldılar. Allah’ın izniyle iyileşecek, iyileşeceğine inanıyorum. Bu kaplumbağayı da yanında gördüm onla arkadaş galiba. Bu domuz doğanın temizlikçi, insanlar nasıl temizliyorsa bu hayvanlarda doğanın temizlikçi. Bu hayvanlara bakmamız lazım. Bir can vermemiz lazım, kendimi de sorumlu hissettim. Hüseyin beye ve doktorlarımıza çok teşekkür ederim."

Demircan “İyi kalpli hayvan severler olduğu sürece dünya daha güzel olacak”

Veteriner Hekim Hüseyin Demircan yaralı domuzun uzun süre aç kaldığını belirterek, tedavisine başladıklarını söyledi. Demircan konuşmasında tedavisi hakkında şunları söyledi;" Sağ olsun İsmet abimiz bizi aradı, dağda domuz bulduğunu söyledi Hemen bize getirmesini rica ettim. Bizim için kedisi, köpeği, domuzu, kuşu önemli değil. Sağ olsun 5 kilometre boyunca sırtında taşımış. Şuan vücut ısısı yok, çok uzun süreli açlık çekmiş dehidrasyonu var. Acil yoğun bakıma aldık, serum bağladık. Tabi ki bundan önce yaptığımız ilk şey Milli Parkları aramak doğa hayvanlarını hemen tedaviye alamıyoruz. Sağ olsun Milli Parklar müdürümüz acilen siz tedavinizi yapın, biz elimizden geleni yaparız dedi. Herkesin bildiği gibi domuz pek sevilmeyen bir hayvan ama bu bizim için fark etmiyor. O daha bir bebek, şokta, daha ne yaptığını bilmiyor. İnşallah iyi olacak. İsmet bey gibi kalpten hayvanları seven insanlar olduğu sürece dünya daha güzel bir yer haline gelecek. Doğa hayvanlarını biz özellikle yolda bulduklarında bize getirmelerini istiyoruz, ücretsiz tedavi ediyoruz. Bu domuzu da ücretsiz tedavi edeceğiz." dedi.

İsmet Koç yaralı domuzun yanında bulduğu kaplumbağayı da veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. Yaralı domuz yavrusunun tedavisinin ardından Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.