Son Dakika
Olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan hayata gözlerini yumdu!
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan aramızdan ayrıldı.
Haberde İnsan 27.04.2022, 11:36
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 18 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Eski milli güreşçi 89 yaşındaydı.
İsmail Ogan kimdir?
İsmail Ogan, olimpiyat şampiyonu Türk güreşçi. 5 Mart 1933 tarihinde Antalya ilinin Aksu İlçesine bağlı Macun köyünde dünyaya geldi. 1950 yılında güreşe başladı. Antrenörleri Yaşar Doğu ve Celal Atik'tir.
Antalya'da 9 yaşında başladığı güreşte olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Ogan, 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı.