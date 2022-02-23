Ölen hamile kedinin karnını açıp yavrularını kurtardı

İnegöl Belediyesi el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önünde köpeğin saldırdığı kedinin hamile olduğunu anlayınca, ölen kedinin karnını açarak 3 yavru kediyi kurtardı. Kalp masajıyla hayata tutunan yavru kediler, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde koruma altına alındı.

İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önünde, hamile bir sokak kedisi köpeğin saldırısına uğradı. Merkezde görev yapan ve hayvanlara olan ilgisiyle bilinen İnegöl Belediyesi el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince atölyesine götürdü. Burada mesai arkadaşlarının da yardımıyla ölen kedinin karnını açan Ümmühan Özdemir Sivas, 3 yavru kediyi çıkarıp her birine kalp masajı yaparak hayata tutunmalarını sağladı.

Yavru kediler yaklaşık 10 dakikalık bir müdahale ile kurtarıldıktan sonra, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bilgi verildi. Ardından yavru kediler burada yeni doğum yapmış bir anne kedinin yanında korumaya alındı.

Öte yandan, ölen kedinin köpeğin ağzından alınarak merkeze getirilmesi ve karnının açılarak yavruların kurtarılması süreci hem Beşinci Mevsim Kültür Merkezi güvenlik kameralarına yansıdı hem de amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Olayın duyulmasının ardından, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban İnegöl Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas’ı makamında kabul etti. Kendisine duyarlı davranışı için teşekkür eden Başkan Alper Taban, “Anne kedinin öldüğünü ve hamile olduğunu fark ederek beraberinde hemen bulunduğu yerde bir operasyona girişilmesi takdire şayan bir şey. Çok ciddi bir cesaret bu. Nihayetinde bir canlı var ortada. Benim kurumumdan, ailemizin içerisinden böyle bir şey çıkması beni çok mutlu etti. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Günün kahramanı Ümmühan Özdemir Sivas ise, “İnegöl Belediyesi’nde el sanatları öğretmenliği yapıyorum. Merkezimizin yakınında bir köpeğin saldırması sonucu sokak kedimiz öldü. Hayvanın hamile olduğunu anladık. Buradaki arkadaşlarımız yaşantımdan dolayı hayvanlara olan alakamı bildikleri için beni çağırdılar. Anne kedi ölüydü ancak karnında yavruların canlı olduğunu fark ettik. Ben hayvanı alarak yukarı çıkardım çünkü içindeki yavrular canlıydı. Müdahalemizi ettik ve içindeki 3 yavruyu hayata döndürdük. Yavru kediler şu an hayatta. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine teslim ettik. Oradaki arkadaşlarımız da çok ilgili ve alakalılar. İnegöl Belediyesi bu konuda gerçekten çok iyi. Gönül rahatlığı ile yavruları oraya gönderdik. Bu aslında benim ilk kez yaptığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri çok kedi köpek kurtardım. Hayvanlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Bu olayda da acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular bir iki dakika içerisinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp beklesek yavruları kurtaramazdık” diye konuştu.