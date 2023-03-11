Ölen arkadaşından kalan hatırasını, ailesi hasarlı binaya girip kurtardı

En yakın arkadaşından kalan tek hatırayı deprem anında evinde bırakmak zorunda kalan 14 yaşındaki Furkan, ailesinin binaya girip o hatırasını kurtarmasıyla buruk bir sevinç yaşadı. Arkadaşını depremde kaybeden Furkan, “Ondan tek hatıra bu tiyatro metni kaldı. Artık Memoş hayatta değil” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da yıkılan binaların yanı sıra şehrin neredeyse tamamında birçok bina da ağır hasar aldı. Deprem anında çökmeyen ağır hasarlı yapıların belirli bir sırayla, kontrollü şekilde yıkılmasına karar verildi. Bu yapılardan biri de Rüşvanlı ailesinin yaşadığı Emek Mahallesi’ndeki beş katlı binaydı. Ailenin 14 yaşındaki çocuğu Furkan Rüşvanlı, o büyük felaketin yaşandığı gece birçok eşyasını alamadan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Furkan’ın alamadağı eşyaları arasında, depremde yaşamını yitiren en yakın arkadaşı Mehmet Fatih Çinçin’den çok değerli bir hatıra da vardı. Furkan’ın o hatırayı evde bırakmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu gören ailesi, Mehmet’ten kalan tiyatro metnini ve bazı eşyaları çıkarmak için büyük bir riski göze alarak binaya girdi. Ailesi uzun süren aramalar sonucu Mehmet’ten kalan hatırayı bularak oğluna getirdi. Furkan, arkadaşının kendi el yazısıyla yazdığı tiyatro metnini okurken duygu dolu anlar yaşadı.

“Bundan önce çok fazla deprem olurdu, yine öyle olur sandım”

Ailesi binada Mehmet’ten kalan hatırayı ararken, Furkan Rüşvanlı da deprem gecesi yaşananları anlattı. Rüşvanlı, “O gece önce yatak hafif hafif sallandı. Annem telaşlanmasın diye önce sustum. Çünkü burada hep oluyor. Bundan önce çok fazla artçı deprem olmuştu. Hepsinde aşağı inmiştik tabii. Yine öyle olur dedim. Bitmesini beklerken çok çok hızlandı. Aşağı yukarı vurmaya başlayınca binalar o zaman döküldü. Çok-kapan-tutun yaptım. Yatağıma sokuldum, başımı kapattım. Çök-kapan-tutun çok önemliymiş, en azından yara almadan çıkabildim” dedi.

“Ondan tek hatıra o tiyatro metni kaldı”

En sevdiği arkadaşı olan Mehmet’ten kalan tek hatıranın kendisi için son derece önemli olduğunu belirten Rüşvanlı, “Benim ölen bir arkadaşım vardı, ondan bir hatıra vardı bende, bana hediye etmişti. Bir hocası ondan tiyatro metni istemişti. İçinde beni, annemi, kendisini ve kendisinin ailesini kullanmıştı. Bir uçak kazası ile ilgiliydi. Onu çok istedim çünkü ondan tek hatıra o kaldı. Bir tek fotoğraflar değil de böyle somut bir şeyin elimde olmasını istediğim için o tiyatro metnini çok istemiştim. Çünkü orada kendi el yazısı vardı” diye konuştu.

“Keşke tiyatro oyunu olsaydı ama artık Memoş hayatta değil”

Ailesinin getirdiği hatırayla duygulanan Furkan Rüşvanlı, “Arkadaşımın hatırası, el yazısından tiyatro oyunu. Tiyatro oyununun sonunda, uçak kazasında ben ve Memoş hayattaydık. Bana, ‘Furkan hayattayız’ dedi. Ben de, ‘Evet, hayattayız ve seni çok seviyorum’ dedim ama maalesef şu an hayatta değil. Keşke bu tiyatro oyunu gibi olsaydı ama o artık yok. Ondan geriye fotoğrafları ve el yazısıyla yazdığı bu tiyatro oyunu kaldı” diyerek arkadaşını her zaman özleyeceğini kaydetti.

Furkan, Mehmet’ten kalan tek hatırayı ömrünün sonuna kadar saklayacağını belirtirken, geriye arkadaşıyla bir süre önce birlikte kaydettikleri videolar kaldı.