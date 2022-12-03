Okumayı 21 yaşında öğrenen Ceren şimdi üniversite hayali kuruyor

Mersin’de yaşayan ve 21 yaşında okumayı öğrenen yüzde 95 bedensel engelli Ceren Yılmaz’ın en büyük hayali üniversite okumak.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki bedensel engelli Ceren Yılmaz, kısa sürede tüm zorlukların üstesinden gelerek "engelleri aşan" bir başarı hikayesi gerçekleştirdi. 1995 yılında doğumu esnada aldığı bir darbe yüzünden ortopedik bedensel engelli olan ve annesi Hatun Yılmaz ile birlikte yaşayan Ceren Yılmaz, zorlu geçen yaşam hikayesini İHA muhabirine anlattı.

Babasını daha dünyaya gelmeden kaybeden Ceren, doğum anında aldığı darbe yüzünden bedensel engelli oldu. Engelinden dolayı yıllarca fiziksel tedavi gören Ceren Yılmaz, bir süre sonra hareket etmeyi başardı. Her geçen gün ilerleme kaydeden Yılmaz, annesine okumak istediğini belirtti. 21 yaşında okuma-yazma öğrenen ve engelinden dolayı okula gidip gelmek zor olduğu için evde eğitim gören Yılmaz, ilkokul ve ortaokul diplomasını alarak, liseye geçti. Gösterdiği azim ve gayret ile lisede de derslerini hızla veren genç kız, 1 dersini daha verdiği taktirde mezun olacak. En büyük hayalinin üniversiteye gidip kendini geliştirerek, iş hayatına atılmak olduğunu kaydeden Ceren Yılmaz, bunun için çok çalışacağını vurguladı.

En büyük destekçisinin annesi olduğunu belirten Yılmaz, yıllarca yatalak gibi yaşadığını gördüğü tedavilerle birlikte yeni yeni yürümeye başladığını söyledi. Bu zorlu süreçte en büyük destekçisinin annesi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Annem her anımda yanımdaydı. Fizik tedaviye götürdü, doktora götürdü, asla pes etmedi. Ben de pes etmemeyi annemden öğrendim. Umudunu asla kaybetmiyor, benim de umudumu kaybettirmiyor" dedi.

"Okumanın nasıl bir şey olduğunu merak ederdim"

En büyük hayalinin okumak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ben çok merak ederdim insanların nasıl okuduğunu, tahtaya nasıl yazı yazdıklarını. Bunu anneme söyledim ve o da çok mutlu oldu. Okumaya 21 yaşımda, alfabeyi öğrenerek başladım. Normal okula gidemediğim için annem bana özel öğretmen tuttu. İlk ve orta okulumu başarıyla bitirdim. Şimdi lise son sınıf öğrencisiyim ve bir dersimi daha verdiğim taktirde mezun olacağım. Allah izin verirse, üniversiteye de başlayacağım. Benim en büyük hayalim, halkla ilişkiler bölümü okumak. Çünkü insanlarla iletişim kurabiliyorum. Kendimi ifade edebiliyorum. Okulum bittiği zaman da güzel bir işe girmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ailelerin desteği çok önemli"

Kendi gibi engelli arkadaşlarına seslenen Yılmaz şunları söyledi: "Benim gibi engelli insanlar var, onların umudunu kaybetmemesi gerekiyor. Hani ben çalışamam yapamam diye düşünmesinler. Hele ki aileler bu konuda çok önemli. Çünkü benim annem hep yanımda oldu. Sen yaparsın, sen başarırsın diyerek destekçim oldu. Benim umudum düştüğü zaman hep yanımda oldu ve motivasyonumu yükseltti."

"Kızımın bir işe sahip olmasını istiyorum"

Ceren’in annesi Hatun Yılmaz ise kızıyla birlikte asla mücadeleden vazgeçmediklerini belirterek, "Kızımla birlikte çok zorlu süreçlerden geçtik. Bir çok ameliyat ve tedavi sonucunda bu hale geldik. Hatta kızım yavaş yavaş yürümeye bile başladı. Bir anne olarak her zaman diğer çocuklar gibi onun yürümesini, koşmasını istersin. Biz de elimizden geldiği kadar bu konuda çok şükür Allah’a mücadelemizi veriyoruz. Bir anne olarak en büyük hayalim Ceren’in devlet memuru olması kendini koruması benden sonraki hayatının güzel geçmesini istiyorum" şeklinde konuştu.