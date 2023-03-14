Okumaya teşvik ettiği anneannesi için Kırşehir’e kütüphane desteği verdi

Kütüphane görevlisi Elif Cansu Boz, kendisini okumaya teşvik eden anneannesi için Kırşehir’deki 2 okula 7 bin 500 kitap bağışında bulundu.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde kütüphaneci olarak çalışan Kırşehirli Elif Cansu Boz, yetişmesinde emeği olan ve geçen yıl vefat eden anneannesinin hatırasını yaşatmak için "Bir Bozkır Anneannesinin Hatırasına Meryem Bahadır Kütüphanesi" projesini hazırlayarak Kırşehir’de iki okula kitap desteğinde bulundu. Boz, "Birçok kitap bağışında bulunduk kendimi hiç birisinde bu denli manevi olarak huzurlu hissetmemiştim. Beni anneannem büyüttü ve bende emeği çok fazla benim hayatımı ise ’Momo’ adlı kitap değiştirdi. Kitapla birlikte insanların dinlemeye odaklanmadıklarını gördüm. Bir insanı dinlemek ve anlamak çok değerli. Bu kitap bana çok dokundu umarım okuyan çocuklarımıza da dokunur" dedi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet ve Bilgi Topluluğu öğrencilerini de dahil etmesiyle geniş bir kitap toplama kampanyası başlatıldı. Ayni ve nakdi bağışlarla toplanan kitapların 6 bini, Kırşehir Merkez Cumhuriyet Ortaokulundaki kütüphaneye getirildikten sonra tasnif edilerek raflara kondu. Kitap bağışının ardından "Meryem Bahadır Kütüphanesi" adı verilen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kitapların bin 500’ü ise Yenidoğanlı köyündeki ilkokula bağışlandı.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ise düşündüklerinden fazla kitabın bağışlandığını ve okumaya aydınlanacaklarını söylediler. Kütüphanenin açılışında ise Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi temsilcileri, Boz ailesi, okul yöneticileri bulundu.