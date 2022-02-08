Okuma-yazma kursunun ‘Şans’lı kedisi

Amasya’da bir sokak kedisi geçen yıl sığındığı Amasya Halk Eğitimi Merkezi’nin maskotu oldu. Günün büyük bölümünü okuma-yazma dersliğinde geçiren ‘Şans’ adlı hamile kedi için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Veterinere götürülerek aşıları yaptırılan kedi yeri geliyor koridorlarda dolaşıyor yeri geliyor derslere girip masanın üstünde uyuyor.

‘Şans’ adını verdikleri kedinin ellerinde büyüdüğünü belirten Öğretmen Nazife Kunt, “Kedimiz burada kendini güvende hissettiği için çok mutlu” dedi. Soğuk kış günlerinde yiyeceklerini paylaştıkları kedinin mamasının da müdürlük yönetimi tarafından eksik edilmediğini anlatan Kunt, yakında doğacak yavrularına da aynı şekilde bakacaklarını söyledi.

Tüm imkanlarının ‘Şans’a sunulduğuna değinen Amasya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan da, “Hepimiz kedimizi çok seviyoruz. Doğayı, hayvanları sevmek insanlar arasındaki saygıyı da artırıyor” diye konuştu. Kursiyerlerinin de durumdan memnun olduğunu dile getiren Özarslan, her yaştan bireyleri düzenledikleri kültürel ve mesleki kurslara davet etti.