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Okuma yazma kursuna giden kadının azmi görenleri duygulandırdı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okuma yazma kursuna giden kadının koridordaki yazıları okumaya çalışması görenleri duygulandırdı.
Haberde İnsan 12.12.2022, 11:30
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okuma yazma kursuna giden kadının koridordaki yazıları okumaya çalışması görenleri duygulandırdı.
İlçenin Fırat Mahallesi’nde bulunan Siverek Kadın Destek Merkezinde 1’inci kademe okuma yazma kursuna giden yaşlı bir kadıın koridordaki 15 Temmuz yazısı ile ‘Hâkimiyet Milletindir’ yazısını okumaya çalışması güvenlik kamerasına takıldı. Görenleri duygulandıran görüntülerde; Koridordan içeri giren 55 yaşlarındaki kadının duvarda bulunan yazıları okumaya çalıştığı görüldü. Parmaklarıyla harfleri işaretleyen kadının okuma azmi görenleri duygulandırdı.