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Okuma aşkı sayesinde hastalıklarından kurtuldu

Gaziantep’te yaşayan Hatice Deveciler, 64 yaşında çocukluk hayali olan okuma yazmayı öğrendi. Oğlunun çöpten topladığı kitapları özenle temizleyerek okumayı sürdüren Hatice Deveciler, okuma aşkı sayesinde hastalıklarından ve ilaç kullanmaktan kurtuldu.

Haberde İnsan 25.02.2021, 09:29
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Okuma aşkı sayesinde hastalıklarından kurtuldu

Gaziantep’te yaşayan Hatice Deveciler, 64 yaşında çocukluk hayali olan okuma yazmayı öğrendi. Oğlunun çöpten topladığı kitapları özenle temizleyerek okumayı sürdüren Hatice Deveciler, okuma aşkı sayesinde hastalıklarından ve ilaç kullanmaktan kurtuldu.

Küçük yaşta çok istemesine rağmen babası tarafından okula gönderilmeyen Hatice Deveciler, 64 yaşında Şahinbey Belediyesine ait Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisinde aldığı eğitimle okuma yazma öğrendi. Çöp toplayıcısı olan oğlunun çöplerden topladığı kitapları özenle temizleyip okumayı sürdüren Hatice Deveciler, okuma aşkı sayesinde stres ve sıkıntıdan dolayı oluşan hastalıklardan ve ilaç kullanmaktan kurtuldu. Hatice Deveciler’in tek hayali ise okuma ve yazmasını sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na kitap okumak.

“Küçükken çok istedim ama babam beni okula göndermedi”

Çocukluk hayali olan okuma ve yazmayı öğrendikten sonra çok mutlu olduğunu ifade eden Hatice Deveciler, "Okuma yazma bilmiyordum. Küçükken çok istedim ama babam beni okula göndermedi. Beni köydeki işleri yapmak için okutmadı. Ben de gidemedim. Çok istiyordum okuma yazmayı. Sonra eşim beni 4 yıl önce Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisine götürdü. Stres ve sıkıntıdan dolayı hastalanıyordum. Sürekli ambulanslar gelir hastaneye giderdim. Eşim ‘ Seni okula yazdıralım, sana da moral olur’ dedi. Ben de bu yaştan sonra benim zihnim kalın ben yapamam ki dedim. Eşim ‘yaparsın’ dedi ve beni Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisine götürdü. Ağlaya ağlaya merdivenleri çıktım. Sağ olsun Emine Hoca karşıladı beni. Ondan sonra okuma yazma gösterdiler. Her gün kursa gittim. Zamanla okuma yazma öğrendim. Çok sevindim, kuşlar gibi uçmaya başladım” dedi.

Okuma yazma sayesinde hastalıklardan kurtuldu

Okuma ve yazma bilmeden önce hastalıklarının olduğunu ancak okuma ve yazma öğrendikten sonra hastalıklardan kurtulduğunu belirten Hatice Deveciler, “Okuma yazma bilmeden önce hastalıklarım vardı, her gün ambulanslar gelip götürüyordu beni. Okuma yazma öğrendikten sonra hastalıkları unuttum, ilaçları bıraktım. Okuma yazma öğrendikten sonra bu seferde Kur’an-ı Kerim öğrenmek istedim. Sabahları okuma yazma kursuna öğlenleri de Kur’an-ı Kerim okumaya gittim ikisini de başardım. Bunları yaptıktan sonra bir ağlama geldi, hüngür hüngür ağlamaya başladım. Çok sevindim. Çok şükür ilaçları filan bıraktım hastalıklardan kurtuldum” ifadelerini kullandı.

Oğlunun çöpten getirdiği kitapları temizleyerek okuyor

Oğlunun çöpten topladığı kitapları temizleyerek okuma ve yazmayı sürdüren Deveciler, “Benim oğlum çöpten topladıkları kitapları bana getiriyor. Oğlum ‘Anne ben çöpten kitapları buluyorum getireyim mi?’ dedi. Benbde getir oğlum ben okurum, zaten benim kitabım yok dedim. Oğlum bana kitap getirdikçe ben de seviniyorum. Oğlumun getirdiği kitapları yıkayıp temizleyerek kurutuyorum. Daha sonra onları okuyorum” şeklinde konuştu.

Tek hayali Tahmazoğlu’na kitap okumak

Hayalinin kitap okumasını sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile görüşerek ona kitap okumak olduğunu dile getiren Hatice Deveciler, “Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan, kitap istiyorum. Ben okuma yazmayı çok seviyorum. Bana okuma yazma öğrettikleri için Şahinbey Belediyesine çok teşekkür ederim. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evime gelip misafir olsun, çayımı içsin ben de ona kitap okuyayım istiyorum” diye konuştu.
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