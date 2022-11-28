Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğramıştı: Esnaf o anları anlattı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde okuldan evine dönen bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kaçan çocuk, çevredeki esnafında müdahalesiyle olayı yara almadan atlatmıştı. Kameralara da yansıyan korku dolu anları esnaf anlattı.

Olay, 25 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak üzerinde meydana gelmişti. Okuldan evine dönen çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden kaçmaya başlayan çocuğun yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, dükkanlarından çıkarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Çocuğun yara almadan atlattığı korku dolu olayı anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğa köpeklerin saldırdığı anlar, çocuğun kaçması ve o esnada bölgedeki esnafın dükkanlarından çıkarak köpekleri uzaklaştırması yer aldı.

“Ses üzerine dışarıya çıktım ve köpeklerin saldırdığını gördüm”

Olayın yaşandığı sokakta berberlik yapan Necmettin Uzun, “Her akşam çocuklarımızın okuldan çıktıktan sonra evlerine gitmek için kullandıkları yol burası. O akşam küçük çocuğa saldıran köpekler, diğer günlerde de buralarda sürü halinde geziyorlar. Esnaflar olarak biz onları buralardan uzaklaştırıyoruz. Olayın olduğu akçam çocuğumuz okulundan çıkmış ve rutin bir şekilde evine gidiyordu. Ben de o esnada dükkanın içerisindeydim ve dışarıdan gelen ses üzerine çıktım, köpeklerin saldırdığını gördüm. Diğer esnaf arkadaşlarımız hemen çocuğu aldılar. Ben de o esnada masanın üzerinde bulunan cam şişeyi köpeklere doğru fırlatarak uzaklaşmalarını sağladım. Bu şekilde çocuğumuzu bir tehlikeden kurtarmış olduk” dedi.

“Köpek meselesi kanayan yaramız”

Diğer bir esnaf Ali Sami Ateş ise, “Bu köpek meselesi yıllardan beri bizim kanayan bir yaramız. Belediye aslında bu köpekleri topluyor fakat yine de baş edilemiyor. Bu köpekler farklı ilçe ve köylerden bırakılıyor” diye konuştu.