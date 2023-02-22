Okulda her gün üretilen 10 bin ekmek depremzedelere ulaştırılıyor

Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki fırın atölyesinde üretilen ekmekler deprem bölgesindeki ve Rize’deki depremzedelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzedeler için her gün ekmek üretilmeye devam ediliyor.

Depremin ilk gününden itibaren ekmek yapımlarına başladıklarını söyleyen okul Müdürü Sadri Karaömeroğlu, "Bu projemiz Türkiyemizde yaşamış olduğu deprem felaketinin ilk gününden itibaren bakanlığımızın okulumuza kurduğu fırında ekmek üreterek deprem bölgelerine gönderiyorduk. Ekmekleri ulaştırma azaldığından ötürü biz üretime devam ediyoruz ve bu kez ilimize gelen depremzedelerin günlük ekmek ihtiyacınıda karşılamış oluyoruz. Biz bu felaketten zarar görmüş olan vatandaşlarımızın ilimizde misafir ederken biraz da olsa açlıklarını gidermek için ekmekleri taze şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz bu süreçte bölgeye gönderdiğimiz ekmek 60-70 bin ekmek. Günlük kapasitemiz bizim 10 bin ama biz biraz daha çalışarak sayıyı biraz daha arttırdık" şeklinde konuştu.