Okul bir günde 1445 ünite kan topladı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunun Baruthane Ortaokulu bir günde 1445 ünite kan topladı.

Düzenlendiği projeler ve aktiviteler ile adından sıkça söz ettiren Baruthane Ortaokulu her yıl geleneksel olarak düzenlendiği kan bağışı kampanyasında bu senenin rekorunu kırdı. Sabah saatlerinde okula adeta akın eden insanlar gün sonunda toplam 1445 ünite kan bağışında bulundu. ’Kan bağışçısı getiren öğrencilerin ödüllendirildiği’ kampanyada etkinlik boyunca çadırlara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Okul gün sonunda 1445 ünite kan topladı.

Baruthane Ortaokulu geçen 5 yılda 3 bin 212 ünite kan toplama başarısını gösterdi.