Okul atölyesinde depremzedeler için soba üretiyorlar

Adana’nın Kozan ilçesinde OSB’de eğitim veren Solar Akademi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgeleri için soba imalatına başladılar.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Solar Akademi Mesleki Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri depremzede kardeşleri için ısınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına portatif sobalar üretmeye başladılar.

Solar Akademi Mesleki Anadolu Lisesi Yöneticisi yaptığı açıklamada, "İlk başta portatifini yaptık sonra günlük 10 adet soba imalatına başladık. En kısa sürede sobalar depremzedelere ulaştırılacak" dedi.

Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın ise, "Ülkemize ve memleketimize geçmiş olsun. Allah’ım bir daha yaşatmasın, vefat edenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Organize Sanayimizde 7 yıl önce OSB’deki ara elemanları yetiştirmek için kurulan bir meslek lisemiz. Depremden sonra bizler de ne yapabiliriz düşüncesiyle Meslek Lisesi yöneticilerimizle bir araya geldik. Depremzedelerin çadır ve konteynerlerde kullanabileceği minyatür sobaların yapımı için kollarımızı sıvadık. Öğrencilerimiz ile birlikte çalışarak yaptıklarımızı hızlı şekilde bölgelere teslim edeceğiz. Çalışan kardeşlerimize Kozanlı tüm hemşehrilerimiz ve Kızılay ilk andan itibaren işin bilincinde hareket ediyor. Yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.