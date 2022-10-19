Okuduğu ilkokulu köyü için sevgi konağına dönüştürdü

Rizeli gurbetçi okuduğu ilkokulu köyü için sevgi konağına dönüştürerek her yaştan insanın kullanabileceği bir bina haline getirdi.

40 yıldır Almanya’da işlerini sürdüren aslen Rizeli olan Nazım Kalyoncu, tekrardan memleketine gelerek çocukken okuduğu ilkokulun tadılatını yaptırarak köydeki vatandaşların faydalanması için hem oyun oynayabilecekleri hem de kitap okuyabilecekleri bir kütüphane haline getirdi. Merkeze bağlı Kırklartepe köyünde yaşamaya başlayan Kalyoncu, mahallesinin, evinin ve kütüphanesinin isimlerini "Sevgi Konağı’ olarak adlandırdı.

Yaptığı çalışmaları karşılık beklemeden yaptığını söyleyen Nazım Kalyoncu, "Bu kütüphaneyi yapmamın nedeni karşılaştığım bir eserle bu güzelliklerin altyapısını oluşturdum. Yapmış olduğum bütün çalışmalarda hiçbir karşılık beklemeden paylaşma yapıyorum. Bunun nedeni de köyümde böyle bir kütüphanenin faydalı olacağını hissettim ve böyle çalışmalara köyümden başladım. Bu kütüphane kurulurken binada ayıca gençler eğlenebilsin diye bilardo salonu yaptım. Konferans salonu kuruyoruz. Ayrıca bayanların birbirleriyle sohbet edebileceği ortam oluşturduk. İnsanlar şunu diyor bana, ’sevgiye çok ağırlık veriyorsun’ Ben kütüphanenin ismini sevgi kütüphanesi koydum. Sokağımın ismi sevgi sokağı, oturduğum evin ismi sevgi konağı çünkü sevgi insanın içinde bulunan en büyük zenginliktir. 40 senedir Almanya’da lokantacılık yapıyorum. Şuan da ise dönüş hazırlıklarındayım. Köyüme evimi yaptım. Sadece gönümde ki bulduğum güzellikleri insanlara karşılıksız paylaşıyorum. Ben her gün 3 tane köy geziyorum. Ben tekrardan yaptığım okulda eskiden ilkokul okudum. Bu okuduğum okulun hatırası olduğu için burayı hazırladım. İnşallah bu yaptıklarım Rizemize yayılır" ifadelerini kullandı.