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Öksüz kalan kuzuyu evlerinde biberonla besliyorlar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de bir köyde yaşayan 65 yaşındaki adam, rahatsızlanan koyununu tedavi ettirmek istedi. Doğum esnasında koyun ve karnında taşıdığı iki kuzudan biri telef oldu. Hayatta kalan kuzuyu yaşatmak için verilen mücadele ise yürek ısıtan görüntülere sahne oldu.

Haberde İnsan 29.01.2022, 11:00
Öksüz kalan kuzuyu evlerinde biberonla besliyorlar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de bir köyde yaşayan 65 yaşındaki adam, rahatsızlanan koyununu tedavi ettirmek istedi. Doğum esnasında koyun ve karnında taşıdığı iki kuzudan biri telef oldu. Hayatta kalan kuzuyu yaşatmak için verilen mücadele ise yürek ısıtan görüntülere sahne oldu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Sipahiler köyünde yaşayan 65 yaşındaki Şerif Ekti’nin geçen hafta koyunu rahatsızlandı. Şerif Ekti, veteriner oğlunu çağırarak koyunun durumunu kontrol ettirdi. Muayene edilip, iğne yapılan koyuna özel bir bakım uygulandı. Fakat tüm çabalara rağmen koyun dördüncü gün karnındaki iki kuzusunu doğururken telef oldu. Karnındaki iki kuzudan biri de telef olurken diğer kuzu ise hayata tutundu. Henüz 4 günlük olan kuzuyu sıcak bir ortamda özel bir bakım altına aldılar. Annesi öldüğü için süt ihtiyacını veterinerin verdiği rapor doğrultusunda özel mamalarla hazırlayan Şerif Ekti, kuzuyu yaşatmak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiğini söyledi. Annesinin adı Karagöz olduğu için yavrunun adı da Karagöz olarak konuldu. Şerif Ekti’nin kuzuyla kurduğu bağ ise yürek ısıttı.

“Yaşatmaya çalışıyoruz”

Yaşanan süreci anlatan 65 yaşındaki Şerif Ekti, “Koyunum hamileydi. Yattı mı kalkmıyordu, yemiyordu. Oğlum da veteriner olduğu için kendisine durumu anlattık. Gelip koyuna baktı. İğne yaptı, yumurta sarısı ile üzüm pekmezi içirdik ve ılık suda erittiğimiz mayayı yedirdik. Akşam olduğunda hayvan ayaklandı, üç gün yiyip içti. 4’üncü günün sabahında koyunu yemliğin altına düşmüş şekilde buldum. Kalkmak istemiş fakat kalkamamış. Çıkarıp ayağa kaldırdım, yemini verdim ama iştahı yoktu. Diğer keçilere çarpıp tekrar düşmemesi için ayrı bir yere koydum. 2 saat sonra bakmak için gittiğimde yatıp boynunu uzatmıştı, ölecek durumdaydı. Oğlumu çağırıp ölmek üzere olduğunu söyledim. 2 tane yavrusu varmış. Yavruları çıkardık. Koyunumuz ve kuzulardan biri öldü fakat diğeri yaşıyordu. Süt vermek istedik fakat ne süt vardı ne de biberon vardı. Oğlumla gidip mama ve biberon aldık. Gelinim mamasını yaptı ve kuzuya bakmaya başladık. Bugün 3’üncü gün, herkes gitti bir tek kuzu kaldı. Yaşatmaya çalışıyoruz, annesi de kardeşi de gitti. Annesine ‘Karagöz’ diyorduk. Şimdi annesinin adını yaşatabilmek için onun da adını Karagöz koyduk” şeklinde konuştu.

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