Öksürüğü geçmeyen soluğu aktarda alıyor

Günlerce ve haftalarca süren öksürükten muzdarip olan olan vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın görüldüğü bugünlerde küçük büyük herkes bir türlü geçmeyen öksürükten yakınıyor. Uzmanlar, son günlerde Covid-19’un yanı sıra influenza (grip) ve RSV’nin yaygın görüldüğüne dikkat çekerken, hastalar burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik gibi şikayetler kadar uzun süren öksürükten de şikayetçi.

İşleri durgun olan aktarlar ise son günlerde büyük yoğunluk yaşıyor. Şikayetlerine bitkisel yollardan tedavi arayanlar aktarlara hücum ediyor. Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir de yaptığı özel karışımla öksürük ve gribal enfeksiyonlara şifa olmaya çalışıyor. Özdemir, andız pekmezinin içine karıştırdığı şifalı bitkilerle bugüne kadar bu dertten muzdarip çok sayıda hastaya yardımcı olduğunu belirtti. Son günlerde büyük yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Özdemir, "Son 1 aydır vatandaşlar geçmeyen öksürük şikayetiyle geliyorlar. Bu öksürükten muzdarip olan çok sayıda vatandaş var, haftalar ve aylarca sürdüğünü söylüyorlar. Biz de aktarlar olarak bu öksürüğe andız pekmezinin içine çeşitli baharatlar karıştırarak macun hazırlıyoruz. Bu macunu kullanan vatandaşlar öksürükten tamamen kurtuluyor" diye konuştu.