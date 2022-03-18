Öğretmenlerden anlamlı “18 Mart” klibi

Erzurum Narman Anadolu Lisesi öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şiir okuyarak klip çekti.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Erzurum Narman Anadolu Lisesi öğretmenleri de bir çalışmaya imza attı. Öğretmenler, şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ‘Çanakkale Şehitlerine’ adlı şiiri seslendirdi. 19 öğretmen şiirin farklı mısralarını adeta yaşayarak okudu. Narman peri bacalarının eşsiz güzelliğiyle bütünleşen klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.