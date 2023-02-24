Öğretmenler maaşını, öğrenciler ise burslarını bağışladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde evsiz kalan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatan Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, topladıkları yardımlarla konteyner alacak.

Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen vatandaşlar için düzenledikleri yardım kampanyasına maaş ve burslarını bağışladılar. Öğretmen ve öğrenciler, okul bünyesinde başlattıkları kampanya ile bir günde yaklaşık 80 bin TL topladılar. Bağış yolu ile toplanan paralar Muş Valiliği koordinatörlüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğüne (AFAD) konteyner alımı için teslim edilecek. Yapılan bağış kampanyası ile ilgili açılamada bulunan Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ramazan Sav, kısa bir süre içinde 80 bin TL topladıklarını belirterek, "Depremin ilk günü ile birlikte okul olarak bir şeyler yapmak istedik. İlk olarak 4 kişilik bir ekip ile deprem bölgesinde görev aldık. 3 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Okulumuzun rehber öğretmeni ise psikososyal destek için Hatay’da çalışmalar yürüttü. Deprem bölgesinden döndükten sonra yardım kampanyası başlattık. En temel ihtiyaç olan konteyner almayı düşündük. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte konteyner parası topladık. Müthiş bir katılım ile kısa bir sürede 80 bin TL topladık. Toplanan bu paraları Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde AFAD hesabına ya da konteyner alacağımız şirket hesabına aktaracağız. Öğrencilerimiz staj paralarını bağışlarken, öğretmen ve velilerimiz de destek oldular. Maddi desteğin yanında bir de manevi desteklerimiz oldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimiz depremin akabinde öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte 5 tane hatim okudular" dedi.

Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zehra Özdemir ise okul harçlıklarını konteyner alınması için bağışladıklarını ifade ederek, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Türkiye bir daha kenetlendi. Ülkenin her tarafından bölgeye yardımlar yağıyor. Biz de arkadaşlarımız ile birlikte, öğretmenlerimizin öncülüğünde bir yardım kampanyası düzenledik. Bu kampanyaya bizler de okul harçlıklarımız ile destek olmak istedik. Allah yardımcıları olsun, çok kötü bir olay yaşadılar" ifadelerini kullandı.