Öğretmenler, depremden etkilenen çocuklar için oyun paketleri hazırladılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kampanya başlatan okul öncesi öğretmenler, deprem bölgesinde bulunan çocuklar için oyuncak ve eğitim materyallerin yer aldığı 400 adet oyun paketi hazırladı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası tüm Türkiye’de tek yürek olarak, destek verdiği kampanyaları başladı. Bozüyük’te de okul öncesi öğretmenler, deprem bölgesinde bulunan çocuklar için oyuncak ve eğitim materyallerin yer aldığı 400 adet oyun paketi hazırladı.Toplanan çeşitli oyuncak ve eğitim materyaller gönüllü öğretmenler tarafından titizlikle poşetlenerek kutulara yerleştirildi.

"Yaşadıkları acı dolu durumdan biraz olsun sıyrılmaya, biraz olsun hayal kurmaya ihtiyaçları var"

Okul Öncesi Öğretmeni Nurcan Kılıç; “Ülkemizde çok yıkıcı ve büyük bir deprem meydana geldi. Bu depremde sadece 10 il değil ülkemizin her yeri çok fazla etkilendi. Giden ilk yardımlar, hepimizin bildiği üzere insani yardımlardı. En gerekli olan onlardı. Ama birkaç gün geçtikten sonra biliyoruz ki çocuklarımızın oyun oynamaya ihtiyacı var. Yaşadıkları acı dolu durumdan biraz olsun sıyrılmaya, biraz olsun hayal kurmaya ihtiyaçları var. Okul öncesi öğretmenleri olarak Bozüyük’te bir kampanya başlattık” dedi.

Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti; Halkımızın desteğini, çevremizin desteğini alarak çocuklarımız için oyun paketleri hazırladık. Onların güzel vakit geçirebilmeleri için oyun hamuru, balon, neşeli güzel tokalar, yapbozlar, akıllı oyunları yani yaş grubuna uygun olarak ne olabilecekse onları bireysel çocuk oyun paketleri haline getirdik. İstiyoruz ki çocuklarımız bunlar ile güzel vakit geçirsinler, oynayarak yaşadıkları o acı dolu durumdan biraz olsun sıyrılsınlar. Hepsini çok seviyoruz. Yanlarında olamazsak ta buradan onlara elimizden geleni yapıp destek olmak istiyoruz. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan Bozüyük halkımıza, Türkiye’nin dört bir yanında böyle güzel işler yapan tüm yardımseverlere, gönüllülere teşekkür ederiz. İnşallah bunların devamı gelir. Çünkü biliyoruz ki bu birkaç günlük bir süreç değil uzun bir süreç. Bu yaraları birlikte sarıcağız.”