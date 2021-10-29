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Öğretmenler aldıkları akülü sandalye ile yürüme engelli öğrenciyi sevindirdi

Kastamonu’da yürüme engelli 10 yaşındaki Akın Akgül, Merkez Ortaokulu öğretmenlerinin kendi aralarında topladıkları para ile alarak hediye ettikleri akülü sandalye ile büyük sevinç yaşadı.

Haberde İnsan 29.10.2021, 16:53
Öğretmenler aldıkları akülü sandalye ile yürüme engelli öğrenciyi sevindirdi

Kastamonu’da yürüme engelli 10 yaşındaki Akın Akgül, Merkez Ortaokulu öğretmenlerinin kendi aralarında topladıkları para ile alarak hediye ettikleri akülü sandalye ile büyük sevinç yaşadı.

Yaklaşık 4 yıldır hayırseverlerin ve eğitimcilerin desteğiyle engelli öğrencilere tekerlekli sandalye bağışı yapan Merkez Ortaokulu, yürüme zorluğu çeken bir öğrenciyi daha sevindirdi. Yürüme zorluğu çeken 10 yaşındaki Akın Akgül ile ilgili sosyal medya paylaşımı sonrasında harekete geçen okul yönetimi, ilgili kişilerle irtibata geçti. Aile ile de iletişim kuran okul yönetimi, ellerinde akülü bir sandalye olduğunu ve ihtiyaç sahibi öğrenciye verebileceklerini aktardı. Bunun üzerine engelli öğrenci için akülü sandalye kullanımında sakınca olmadığına yönelik doktor raporu alındı. Orhan Şaik Gökyay Ortaokulu’nda öğrenim gören Akın için Merkez Ortaokulu’nda akülü sandalye teslim töreni düzenlendi. Törene okul yönetimi, öğretmenler, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Özer Hızarcıoğlu, Dernek Başkan Yardımcısı Huriye Boyraz, dernek üyeleri, Akın Akgül’ün ailesi ve arkadaşları katıldı.

Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile birlikte yıllardır akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bireyler için aralarında para toplayıp yardım gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar 6 sandalye aldıklarını söyledi. Akülü sandalyeyi pandemi öncesinde aldıklarını ancak teslim edecekleri bireye başka bir hayırsever tarafından sandalye verildiği için teslim edemediklerini ifade eden Özden, “Biz de sosyal medyada ihtiyacı olan aileyi gördük ve destek olmak istedik. Bu süreçte yardımı olan, destek veren velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Biz Türk milleti olarak yardımsever bir milletiz. İhtiyacı olana ihtiyacı olduğu anda yardım etmeyi kültürümüz gereğince benimsiyoruz. Okul olarak da bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Hem öğretmenlerimizle hem öğrencilerimizle bu alışkanlığın devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah faydalı bir çalışma yapmışsızdır, arkadaşımız da bu hizmetten yararlanır” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Özer Hızarcıoğlu, “Akın’ın yakınlarıyla iletişime geçtik. Hastanede kontrolleri yapıldı. Tekerlekli akülü sandalye kullanmasında herhangi bir sakınca olmadığı tespit edildi. Bizler de akabinde duyurumuzu yaptık. Sağ olsunlar hocamız hemen duruma müdahil oldular ve konunun hızlıca çözümünü sağladılar. Tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Akın’ın zeki ve başarını bir öğrenci olduğunu ifade eden Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Huriye Boyraz da, “Güzellikler paylaştıkça çoğalıyor. Bunun için Merkez Ortaokulumuza çok teşekkür ediyoruz. Aile için bir akülü sandalye 13-14 bin TL. Zaten insanların yaşam şartları zor, hayatları zor. Okula devam eden başarılı, zeki bir öğrencimiz Akın. Bu da hayatını kolaylaştıracak çok şükür. Ailemize güle güle kullansınlar, hayırlı olsun diyoruz. Müdürümüze, okul personeline, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Oğlu Akın Akgül’ün 2013 yılından beri yürüme engeli olduğunu belirten baba Mevlüt Akgül, “Şu an 4’ncü sınıfta. Orhan Şaik Gökyay Ortaokulu’nda öğrenim görüyor. Baba olarak çok sevinçliyim, heyecanlıyım. Rahata alışmasını da çok istemiyoruz. Bizim için çok zor olan zamanlar oluyordu. Zor anlarımızda bunu kullanacağız. Annesi bırakıyordu, anneye biraz daha rahatlık oldu” dedi.

Törende gözyaşlarını tutamayan anne Hatice Akgül, “Çok sağ olun çocuğumuzun yüzünü güldürdünüz, Allah da hepinizin yüzünü güldürsün. Ben çocuğumun böyle olmasından asla şikayetçi değilim. Allah bizi bu çocuklarımızla imtihan etmiş, biz onlara baktığımız sürece onlar bizim öte dünyada şefaatçimiz olacaklar. Bu çok ayrı bir duygu. Rabbim bin kere razı olsun benim oğlumun yüzünü güldürdünüz. Çok sağ olun. Tüm vesile olanlardan Allah razı olsun. Çok ayrı bir duygu” diye konuştu.

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