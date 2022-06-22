Öğretmenden öğrenciye hayat kurtaran müdahale

Kahramanmaraş’ta bir okulda yediği ceviz nefes borusuna tıkanan öğrencinin imdadına koridordaki öğretmeni yetişti. Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı öğrenci yeniden nefes almaya başlarken, yaşanan tüm bu anlar okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen hafta Onikişubat ilçesi Binevler Ortaokulu’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ortaokul öğrencisi okul koridorunda ceviz yerken, bir anda yediği ceviz nefes borusunu tıkadı.

Nefesi kesilen öğrenci koşarak nöbetçi öğretmeni Selver Kocaispir’in yanına geldi. Öğrencinin nefes alamadığını gören öğretmen, öğrencinin arkasına geçerek Heimlich manevrasını uyguladı. Öğretmenin müdahalesi sonrası öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Okul koridorunda yaşanan olay ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, öğrencinin boğazını tutarak öğretmenin yanına geldiği, öğretmeninin omuzuna dokunduğu görüldü. Öğrencisinin nefes alamadığını gören öğretmen Kocaispir’in ise Heimclich manevrası yaptığı görüldü.

Öğretmen Selver Kocaispir yaptığı açıklamada, "Nöbetim esnasında öğrenci koşarak yanıma geldi. Yanıma geldiğinde gözlerinin irileştiğini fark ettim ve nefes alamıyordu. Eliyle işaretler yapıyordu. Daha önce öğrendiğim Heimlich manevrası aklıma geldi ve hemen onu uyguladım. Öğrencimin boğazına takılan şeyin ceviz olduğunu öğrendim. Nefes almaya başlamasıyla hepimiz rahatladık" ifadesini kullandı.

Heimlich manevrası

Bilinen en önemli ilk yardım uygulamalarından, soluk borusuna kaçan yemeği ya da yabancı cismi çıkarmak için uygulanan "Heimlich manevrası" nedir, nasıl uygulanır?

- Heimlich manevrasını uygulamak için boğulan kişinin arkasına geçilir,

- Bir el yumruk haline getirilir, bu elin baş parmak çıkıntısı kişinin göbek çukuru ile göğüs kemiği bölgenin orta noktasına yerleştirilir,

- Diğer el ile yumruk yapılan el kavranıp yukarıya ve içeriye doğru baskı uygulayacak şekilde manevra yapılır,

- Bu işlem 5-6 defa tekrar edilir.

- Kişi eğer bilincini kaybederse yere yatırılır ve tıbbi yardım istenir.