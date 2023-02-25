Öğretmen ve öğrenciler depremzedelere soba ve enerji kaynağı üretiyor

Konya’da lise öğretmen ve öğrencileri deprem bölgesindeki vatandaşlar için çadır sobası ve şarj istasyonu üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘Bir Soba da Sizden Olsun’ kampanyası başlatıldı. Kampanyaya bir çok hayır sever destek verirken, öğretmen ve öğrenciler gönüllü olarak çadır sobası ve şarj istasyonu üretimine başladı. Günlük 100 ile 150 civarında soba üretiminin yapıldığı okuldan bölgeye binden fazla soba gönderildi.

“Bugüne kadar binin üzerinde sevkiyatı gerçekleştirdik”

Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi veren okul müdürü Tayyip Sarı, “Asrın felaketi, içimizi yakan deprem haberini alır almaz okulumuzdaki Ar-Ge ekibimizle bir çalışma başlattık. Deprem bölgesindeki okul müdürü arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Orada acil olarak neler yapabileceğimizi planladık. Çadırların kurulduğunu fakat içinin çok soğuk olduğunu, bu yönde destek istediklerini ilettiler. Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla tasarımı da tamamen kendimize ait olan bir soba çalışması gerçekleştirdik. Burada Ar-Ge ve denemelerini yaptık. Güzel sonuçlar alınca seri üretime başladık. Bu seri üretimde öğretmen ve öğrencilerimiz tamamen ücretsiz, gönüllülük esasına göre çalışıyor. Bir de çok fazla ihtiyaç olduğu için 7/24 mesai olarak çalışıyorlar. Bunun için herhangi bir ücret almıyorlar. Hammadde tedarikinde de okulumuzda ‘Bir Soba da Sizden Olsun’ kampanyası başlattık. Öğrencilerimiz, velilerimiz, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve sanayicilerimiz büyük destek verdi. Hammadde ihtiyacımızı onlar karşıladı, üretimi biz gerçekleştirdik. Günlük 100-150 civarında üretim yapabiliyoruz. Bunları deprem bölgelerine sürekli sevk ediyoruz. Bugüne kadar binin üzerinde sevkiyatı gerçekleştirdik. Seri üretimimiz de hala devam ediyor” dedi.

“Cihazımız aynı anda 5 tane telefonu şarj etme imkanı sağlıyor”

Deprem bölgesinde önemli ihtiyaçlardan birisinin ise enerji olduğunu ifade eden Otomasyon Bölümü Öğretmeni Selçuk Tarhan, “Burada öğrencilerimizle birlikte farklı çalışmalar yapıyoruz. Deprem olduktan sonra deprem bölgeleri için acil ihtiyaçlardan bir tanesinin de cep telefonu şarj cihazı olduğunu gözlemledik. Deprem olduktan 1 gün sonra bu fikrimizi uygulamaya geçirdik. Hemen ilk cihazımızı tasarladık. Çoklu Şarj İstasyonu adını verdiğimiz cihazımızı geliştirdik. Cihazımız aynı anda 5 tane telefonu şarj etme imkanı sağlıyor. 1 telefonu da yaklaşık 25-30 kere şarj edebilme imkanı sağlıyor. İçerisinde güçlü bir aküsü var. Taşıma çantası var, yağmura dayanıklı. Aynı zamanda çadır, konteyner gibi kapalı ortamlarda cihazımızın aydınlatması da mevcut” diye konuştu.