Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için battaniye dikiyor

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası harekete geçerek, depremzedeler için günde 100 adet battaniye üretmeye başladı. Okulda görevli Adıyamanlı öğretmenin gözyaşları içerisinde bölgeye battaniye dikmesi de dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken tüm Türkiye birlik olarak deprem bölgesine yardım ulaştırmaya başladı. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar da duruma sessiz kalmayarak deprem bölgesine gönderilecek her türlü yardım için harekete geçti. Bazı okullardan deprem bölgesine seyyar mutfak desteği sağlanırken bazı okullardan da gıda paketlemeleri yapılarak bölgeye sevk edildi.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede vatandaşlar ısınma sorunuyla karşı karşıya kalırken, Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de kolları sıvadı. Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hayırsever bir iş adamının malzeme desteğiyle beraber günde 100 adet battaniye üretilerek deprem bölgesine gönderilmeye başlandı. Okulda görev yapan öğretmen ve personeller ile okulda eğitim gören öğrencilerin gönüllü olarak başlattığı çalışmayla moda tasarım teknolojileri bölümündeki dikiş makineleriyle dikilen battaniyeler, daha sonra özenle paketlenerek deprem bölgesine gönderilmeye hazır hale getiriliyor.

Okulda incelemelerde bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık ile birlikte Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Emine Öztürk’ten bilgi aldı. Herkesin elini taşın altına koyduğunu belirten Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 6 Şubat tarihi itibariyle çok yıkıcı bir depremle karşı karşıyayız. Herkesin bu anlamda elini taşın altına koyduğuna eminim. Biz de Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak meslek lisemizde öğretmen arkadaşlarımız ve bütün personelimizle birlikte her gün 100 battaniye üretmen için bir araya geldik. Bir hayırseverimiz de sağ olsun malzemeleri tedarik etti. Buradaki öğretmenlerimiz giyim bölümüyle beraber her gün 100 battaniye üreterek deprem bölgesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak da bununla yetinmiyoruz. Yine aynı şekilde meslek liselerimizdeki seyyar mutfaklarımızı deprem bölgesine kurduk. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de 5 seyyar mutfağımız hazır halde. Depremzedelerimize sıcak yemek için faaliyete başlamış durumda. Buradaki güzellik özellikle Manisa’daki ve Türkiye’deki tüm eğitim camiası gönülden mesai kavramı gözetmeden bu işin başındalar” dedi.

Adıyamanlı öğretmen deprem bölgesine gözyaşlarıyla battaniye dikti

Öte yandan okulda görev yapan Adıyamanlı Moda Tasarım ve Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Serpil Karakaya da gözyaşları içerisinde bölgeye battaniye dikmesi de dikkat çekti. Depremde yakınlarını da kaybettiğini söyleyen Karakaya, elinden geldiği kadar yardım ettiğini söyleyerek, “Gerekli yerlere bu malzemeler ulaşacak. Buna inanıyorum. Yardım edebildiysem çok şükür. Ulaşamadığımız insanlar var. Ben kendim de Adıyaman Gölbaşılıyım. İnşallah yardımlar o insanlara ulaşır. Bir şey diyemiyorum. Aynı zamanda acı da yaşıyorum. Yakınlarımdan kaybettiklerim var. Bütün arkadaşlarımızla beraber ne kadar destek olabiliriz diye seferber olduk. Bir kısım arkadaşımız da yolda Kahramanmaraş’a gidiyor. Allah böyle bir acı yaşatmasın. Güzel haberler duyalım” dedi.

Okul öğrencilerinden Mesure İç ise, “Çok çaresiziz ama böyle bir yardımda bulunmaktan da mutluyum. Keşke daha fazla elimden bir şey gelse” derken, Kübranur Korkmaz “Deprem bölgesine yardım ettiğim için mutluyum. Keşke elimden daha fazlası gelse” diye konuştu.