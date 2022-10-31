Öğretmen baba, müdür yardımcısı kızı ile aynı okulda görev yapıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Müdür Yardımcısı Burcu Asanatuci, 33 yıllık öğretmen babası Bayram Ali Koçak ile aynı okulda görev yapıyor.

Öğretmenlik mesleğine 33 yıl önce Bitlis’te başlayan Bayram Ali Koçak, müdür yardımcısı kızı Burcu Asanatuci’nin de ısrarı üzerine mesleğinin son yıllarını ailesi ile birlikte geçirmek için Tatvan’a tayin istedi. Kızı Asanatuci’nin 5 yıldır müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Van Gölü İlkokuluna atanan baba Koçak, kızının amiri olduğu okulda görev yapmaya başladı. Kızının müdür yardımcısı olarak görev yaptığı okula öğretmen olarak atandığından dolayı büyük sevinç yaşayan 33 yıllık öğretmen Bayram Ali Koçak, şimdi kızıyla aynı okulda görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Gelecek nesillere birlikte dokunarak ışık tutan baba ve kızının görev yaptığı okulda bazen eğlenceli anlar da yaşanıyor. Okuldan içeriye girerken baba-kız samimiyetini bıraktıklarını söyleyen Koçak, ailedeki herkesin öğretmen olduğunu ve hayallerinin de bir çatı altında görev yapmak olduğunu belirterek, kızıyla aynı çatı altında hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Bu okulda amirim kızım”

Öğretmenlik kariyerine Bitlis’te başladığını dile getiren Bayram Ali Koçak, “Başta kurulu bir düzenimi bırakıp Tatvan’a gelmek istemedim. Çünkü karı fazla ve kışı uzun sürüyordu. Ama daha sonra da baktım ki herkes burada. Bizler de tası tarağı toplayıp buraya geldik. Burcu kızım ile aynı okulda görev yapıyoruz. Bu okulda amirim kızım ama bir sıkıntı çıkmıyor ve şu an iyiyiz. İnsanlar zaten profesyonel olarak işini yaptığı zaman baba ve kız ilişkisini kapıda bırakıyoruz. Okula girdiğimiz zaman ben kızıma Burcu Hocam diye sesleniyorum o da toplum içerisinde ‘Bayram Hocam ya da Bayram Ali Bey’der. Çünkü o işini yapıyor bende aynı şekilde işimi yapıyorum. Burcu sıradan müdür yardımcılarının işini yapmıyor ve her işe ayrı koşturuyor” diye konuştu.

“İnsanın çocuğu ile aynı arabaya binip aynı iş yerine gelmesi bambaşka bir olay”

Kızının başarısı ile gurur duyduğunu ifade eden Koçak, “Her baba gibi insanın çocuğunun daha üstte olması, yani Bayram Ali Hocanın kızı değil de Burcunun babası denilmesi daha önemli. Buraya geldiğimde herkes Burcu’nun babası olarak beni tanıyordu. Tabi ki güzel bir duygu ve hoşuma gidiyor. En azından insanın çocuğu ile aynı arabaya binip aynı iş yerine gelmesi bambaşka bir olay. Bunu herkese tavsiye ederim. Biz ailecek öğretmenlik mesleğini tercih edenlerdeniz. Ailede amca ve kuzenler hepsi öğretmen. Balıkesir’de yaşarken de hayalimiz vardı. Hepimiz bir okulda bir araya toplanmanın peşindeydik ancak biz Burcu ile toplanabildik” ifadelerini kullandı.

“Mesleği seçmemdeki en önemli etken babamın öğretmen olmasıydı”

Mesleğe başlarken babasını örnek aldığını belirten Müdür Yardımcısı Burcu Asanatuci de, “Yaklaşık 8 yıldır görev yapıyorum ve bu okulda müdür yardımcısı olarak 5’inci yılım. Bu yıl babam ile birlikte çalışma fırsatı buldum. 33 yıllık bir öğretmen ile birlikte çalışmak ve deneyimlerini yaşayarak öğrenmek benim için muazzam bir duyguydu. Zaten mesleği seçmemdeki en önemli etken babamın öğretmen olmasıydı. Onunla birlikte sürekli okullara gidip dersleri ve öğrenciler ile olan iletişimini hep babamdan öğrendim. Bu bende bir aşk ve tutku oluşturdu ve öğretmenliğe onun sayesinde başladım. Babam ile aynı okulda çalışmak bazen zor olabiliyor ve ev ile iş hayatı birbirine karışabiliyor” şeklinde konuştu.

“Okulda boş vaktimiz varsa babam ile birlikte kantinde oturup sohbet edip, çay içebiliyoruz”

Bazen okulda babası ile eğlenceli anlar yaşadıklarını söyleyen Asanatuci, sabahları evden birlikte çıkmanın muazzam bir duygu olduğunu belirterek, “33 yıllık bir öğretmenin bizimle çalışması sadece benim açımdan değil tüm okuldaki öğretmen arkadaşlarım açısından çok güzel bir duygu. Çünkü 33 yıllık bir deneyim var elimizde ve bunu hepimiz değerlendirip iş hayatımıza yansıtırsak bir farklılık oluşturabiliriz. Okulda boş vaktimiz varsa babam ile birlikte kantinde oturup sohbet edip birlikte çay içebiliyoruz. Ama bazen yoğunluktan babamı hiç göremiyorum. Ancak o arabaya bindiğimiz zaman birbirimizi görebiliyoruz. Okulda bazen ona baba diye seslenesim geliyor ama sonradan durumu düzeltmeye çalışıyorum. Bayram Ali Bey ya da Bayram Ali Hocam gibi durumu toparlamaya çalışıyorum. Bu biraz benim için zorlayıcı oldu. Eve gittiğim zaman kendimi küçük bir tehdit altında hissediyor gibiyim. Ama onun düzenini çok şükür korumaya çalışıyoruz. Babam biraz benim zorum ile buraya geldi. 20 yıldır Balıkesir’de görev yapıyordu ve Tatvan’a gelmeyi çok düşünmüyordu. 20 yıldır Balıkesir’de çalışıp daha sonra buraya dönmek onun için biraz zorlayıcı oldu. Ama ben memleketimizi çok seviyorum. Memleketimizde çalışmak benim için ayrı bir duygu oluşturuyor. Batıda çalışmaktan ise benim için memleketimde çalışmak daha güzel. Buradaki çocukların birine bile dokunabildiysem ne mutlu bana. Çocuklarımı ve mesleğimi çok seviyorum. Bir odam var ama çoğu zaman oturmuyorum. Her zaman dışarıdayım ve çocuklarım ile bir arada olmayı seviyorum. Herkes işini yaptıktan sonra biz bu durumu rahatlıkla aşabiliyoruz” dedi.

“Bizim de mesleki tecrübe ve deneyimlerimiz arasında ilginç bir olay oldu”

Mesleki açıdan ilginç bir olay yaşandıklarını dile getiren Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya ise baba-kız arasında bazen komik anlar yaşandığını söyleyerek, “Bu sene başında hakikaten bizim için de ilginç olan bir durumla karşı karşıya kaldık. Burcu Koçak benim 5 yıldır okuldaki yardımcım. Aynı zamanda babası da öğretmen. Bu sene başında babası okulumuza il dışından öğretmen olarak atandı. Kızı müdür yardımcısı, babası onun emrinde bir öğretmen olarak görev yapmaya başladı. Bu bizim de mesleki tecrübe ve deneyimlerimiz arasında ilginç bir olay oldu. Bizler zaman zaman öğrencilerimiz ile karşılaşabiliyoruz. Öğrencilerimiz öğretmen ya da idareci olabiliyor ve farklı kurumlarda görev alabiliyor. Bu tarz kızın okulda müdür yardımcısı, babasının öğretmeni olarak aynı okulda görev yapmaları bizler içinde ilginç oldu. Tabi zaman zaman ikisinin de tatlı sıkıntıları yaşanabiliyor. Müdür yardımcısı olarak öğretmenlere bir şey söylenmesi gerektiğinde işte Burcu Hoca, ‘babama nasıl söyleyeyim’ veya babası benim kızım burada müdür yardımcısı diğer öğretmenler nezdinde benim için ‘bir artı mı yoksa eksi mi olur’ gibi tatlı ufak tefek aramızda espri konuları olabiliyor. Ama çok güzel bir duygu olsa gerek. Bir baba düşünün kızını yıllarca okutuyor ve onun için maddi, manevi emek sarf ediyor ve devlet kurumunda işe giriyor. Baba da onun emrinde bir öğretmen olarak çalışıyor. Bizim için de güzel bir olay ve duygu oldu” diye konuştu.