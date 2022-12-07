Öğrencisi olduğu ve öğretmenlik yaptığı okula cami yaptırıyor

Kahramanmaraş’ta hayırsever İbrahim Koç, eğitim aldığı, ayrıca öğretmen ve idarecilik yaptığı okula bin 500 kişi kapasiteli cami yaptırıyor.

Bin 200 öğrencisiyle eğitim faaliyetini sürdüren Kahramanmaraş İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nin bahçesine cami yapılıyor. Okulda önce öğrencilik, ardından öğretmenlik ve idarecilik görevleri yapan İbrahim Koç, caminin yapımını üstlendi. 1 yılda tamamlanıp ibadete açılması beklenen bin 500 kişilik caminin temeli dualarla atıldı.

3 katlı yapılacak caminin öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da hizmetinde olacağını belirten Koç, "1974 ve 1981 yıllar arasında burada öğrenciydim ve 1989’ten 2010 yılına kadar öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Okulun her türlü faaliyetlerine katıldım. Şimdi de bu camiyi yaptırmak bizlere nasip oldu. 1 yıl gibi kısa sürede camiyi tamamlamayı düşünüyoruz. Bugün ilk betonları, ‘bismillah’ diyerek döktük. Camimiz 3 katlı olacak ve birinci katı Kur’an eğitim merkezi olacak. İki katı da yaklaşık bin 500 kişilik cami olacak inşallah. Cami okulumuzun bahçesinde ve vatandaşlarımız da kullanabileceklerdir" dedi.

Okul Müdürü Muhammed Kılıçsallayan ise, "Kahramanmaraş’ımızın hatta ülkemizin en köklü okullarından biri olan imam hatip lisemizin uygulama camisinin ilk betonunu attık ve bu bizlere nasip oldu. Hem öğretmenimiz olan, hem de camimizin banisi olan hocamıza teşekkür ederiz. Ben de bu okulda eğitim gördüm ve burada hizmet etmek bizlere de nasip oldu. İnşallah tamamlamak da bizlere nasip olur" diye konuştu.