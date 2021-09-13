Öğrencilerin rahat ulaşımı için Elazığ Havalimanının pist bakımı ertelendi

Daha önce 1 Ekimde bakıma alınacağı nedeni ile 45 gün süreyle kapatılacağı açıklanan Elazığ Havalimanının, üniversite öğrencilerinin ulaşımda sorun yaşamaması için 15 Ekimde bakıma alınacağı açıklandı.

Elazığ Havalimanının ikinci pist çalışmaları nedeni ile 1 Ekim tarihinden itibaren 45 gün süreyle kapalı olacağı açıklanmıştı. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın girişimleri sonucu havalimanının bakıma alınması 15 gün ertelendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Göktaş, “Elazığ Havalimanının ikinci pist çalışmaları dolayısıyla 1 Ekim tarihi itibari ile 45 gün süreyle kapatılacak olmasının 2021-2022 eğitim öğretim dönemimizin başlangıç tarihlerine denk gelecek olması nedeni ile öğrencilerimizin mağdur olmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Elazığ Havalimanının geçici olarak kapanma tarihi 1 Ekim 2021’den 15 Ekim 2021 tarihine ertelenmiştir” dedi.