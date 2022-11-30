Öğrencilerin okul bahçesinde tıraş keyfi

Adana’nın Kozan ilçesinde berberlik yapan Mustafa Kara, berbere gitme imkanı olmayan çocuklar için "Tıraşsız köy çocuğu kalmasın" diyerek kırsaldaki öğrencileri okul bahçesinde tıraş etti.

Akdam Mahallesi’nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin saçlarını keserek, fön çeken berber Mustafa Kara, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Kırsal mahallelerde imkanların kısıtlı olması ve berber olmaması nedeniyle çocukların saçlarının düzgün şekilde kesilemediğini söyleyen Kara, öğrenciler arasında hiç berbere gitmeyenlerin de olduğunu, bazı çocukların ilk berberi olduğunu söyledi.

Bir tarafının köyde doğup büyüdüğünü ve aynı sıkıntıları kendisinin de çektiğini belirten Mustafa Kara, "Köydeki çocukların çoğu imkansızlık nedeniyle düzgün şekilde tıraş olamıyor. Ya paraları yok ya da babalarının imkanı yok, o yüzden tıraş için il merkezine gelemiyorlar. Ben de bu işi yaptığım için köylere gidip, çocukları tıraş etmek istedim. Çocukları mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Ben işimi bırakıp geldim, önemli değil yeter ki çocuklar mutlu olsun" dedi.