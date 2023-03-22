Öğrencilerin hazırladığı yardım kolileri Gaziantep’e gönderildi

Karabük’te, KARDEMİR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Paylaşırsak Çoğalırız" isimli kampanya çerçevesinde topladıkları ayni ve nakdi yardımları Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem illerinden olan Gaziantep’e gönderdi.

KARDEMİR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bölgesi için "Paylaşırsak Çoğalırız" isimli yardım kampanyası başlattı. Depremzede vatandaşların ihtiyaçları için hayata geçirilen kampanya bünyesinde 9 bin 670 lira para toplanırken, 188’i gıda, 90’ı hijyen malzemelerinden oluşan toplamda 278 adet yardım kolisi hazırlandı.

Hazırlanan yardım paketleri kamyona yüklenerek düzenlenen törenle Gaziantep’e yolcu edildi.