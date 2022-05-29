Öğrencilerin geliştirdiği bu dolap hem koruyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor

Yozgat’ta ortaokul öğrencilerinin döner raf sistemi ile tasarladıkları aşı saklama dolabı, hem aşıların daha sağlıklı ortamda korunmasını hem de elektrik tasarrufu sağlıyor.

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi ortaokul öğrencileri Kayra Yaşar Arslan ve Fatma Betül Koç, Fizik Öğretmenleri Mehmet Akif Koçaş öncülüğünde aşıların muhafazası ve enerji tasarrufu amacıyla “aşı saklama dolabı” tasarladı. Döner raf ve kapak içerisinde kapak sisteminin uygulandığı proje ile öğrenciler Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması’nda birincilik elde ederken, Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen 1. AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’nde de birinci oldu. Sağlık ve ekonomik açıdan oldukça değerli olan proje ile Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi ortaokul öğrencileri, katılacakları Türkiye finallerinde de birincilik elde etmeyi hedefliyorlar.

Proje ile ilgili bilgi veren Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Mehmet Akif Koçaş, “Aşı saklama dolabı, öğrencilerimizle birlikte tasarladığımız bir proje. Bu projede döner raf sistemi ve kapak içinde kapak sistemini kullandık. Bu sayede istediğimiz aşıyı büyük kapağı açmadan küçük kapak hizasından alabiliyoruz. Bu da dolabın büyük kapağı açılmadığı için ısı kaybını azaltıyor. Dolap daha az elektrik enerjisi harcayarak aynı zamanda aşıların sağlıklı ortamda saklanmasını sağlıyor. Bu proje gerçek bir buzdolabına uygulandığında aşılar hem uygun sıcaklıkta saklanacak, ayrıca bu dolap bir evin normal buzdolaplarına göre çok daha az elektrik enerjisi tüketecektir. Çünkü büyük kapak çok sık açılmayacak. Bizim burada yaptığımız hem döner raf sistemi hem de kapak içinde kapak sistemini birleştirerek hem aşıları sağlıklı olarak koruyan ve saklayan hem de elektrik tasarrufu sağlayan bir aşı saklama dolabı yapmaktır” dedi.

Projede görevli öğrencilerden Kayra Yaşar Arslan, “Projemiz de döner raf sistemi ile kapı içerisinde kapı sistemini birleştirerek enerji tasarrufu sağlamaya çalıştık. Küçük kapak açıldığında ısı alış verişi çok az olduğu için kompresörler daha az çalışıyor ve bu sayede enerji tasarrufu sağlanıyor. Küçük kapaktan istediğimiz rafa erişebilmek için döner raf sistemini ekledik. Hangi aşıyı alabileceğimiz ekranda yazmaktadır. Bastığımız butonun numarasına sahip olan raf küçük, kapak hizasına gelmekte ve 5 saniye bekledikten sonra eski konumuna geri dönmektedir” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Fatma Betül Koç da Türkiye finallerinde de birincilik elde etmeyi düşündüklerini söyleyerek, “Projemiz döner raf sistemli enerji tasarruflu bir aşı saklama dolabı. Burada aşıların korunmasını ve enerji tasarrufu sağlanmasını hedefledik. Projemiz 5 fizik projesi arasında Kayseri bölge yarışmasında birincilik sağladı. Hedefimiz Türkiye finallerinde de birinci olmak” dedi.