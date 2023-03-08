Öğrencilerin en anlamlı ödevi: Deprem bölgesindeki öğrencilere güneş enerjili konteyner sınıf yapıyorlar

ANTALYA (İHA) – Antalya’da bir Anadolu meslek Lisesindeki fedakâr öğretmen ve öğrenciler güneş enerjisinden elektrik üretebilen 24 öğrenci kapasitesine sahip konteyner sınıflar yaparak, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için katkıda bulunuyor. Örnek bir davranış sergileyen öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte yaptıkları konteynerler, deprem bölgesindeki okullara teslim edilmeye başlandı.

Kepez ilçesinde bulunan Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri adeta canlarını dişlerine takarak depremzede öğrenciler için konteyner sınıflar gönderiyorlar. İçerisinde 1 adet öğretmen masası ve 12 sıra bulunan sınıflar toplamda 24 öğrencilik kapasiteye sahip. Üzerindeki güneş panelleri ve 3 kilowattlık enerji sistemi sayesinde kendi elektriğini kendisi üreten konteynerlerde priz ve aydınlatma sistemi bulunurken, aynı zamanda güneş ışığı olmayan noktalarda da 10 gün süreyle elektrik kullanımı sağlanabiliyor.

10 ile gönderildi

Okul Müdürü Hüseyin Tarakçı, toplamda 10 ile gönderdiklerini belirterek, “Bugün tamamladığımız konteyner sınıfları ise Hatay’a göndereceğiz. Genel müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre illerimize sınıf olarak gönderim yapıyoruz. Şu an da sınıf olarak kullanılması amacıyla, sıralarını yerleştirerek ilkokul ile ortaokullar için gönderiyoruz ama onun dışında gönderim yapılacak bölgelere göre hazırlıklar yaparak da yolluyoruz” şeklinde bilgiler verdi.

Toplamda 50 adet konteyner sınıf yapılacak

Konteyner sınıfları deprem bölgesinde bulunan okullara teslim ettiklerini ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin uygun olan yerleri belirleyerek nakillerini sağladığını dile getiren Tarakçı, “Şu anda iki alan üzerinde işlem yapıyoruz, tesisat konusuyla iklimlendirme alanı ilgilenirken, enerji konusuyla ise yenilenebilir enerji teknolojisi alanı ilgileniyor. Bu süreçte de öğretmen ve öğrencilerimiz görev alıyor. Bizim okulumuzda toplamda 50 adet konteyner yapılacak ve biz şu ana kadar 10 tane konteyner sınıf gönderdik. Bunun dışında 30 adet de tuvalet üretimi yapılacak ve bu hafta sonuna kadar onları da yola çıkartacağız” ifadelerine yer vererek, sınıfları gönderdikleri okullar ile de birebir iletişim halinde olduklarını ve takiplerini yaptıklarını aktardı.

“Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız”

Çalışmalarda yer alan, Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümü 11. Sınıf öğrencisi Yasin Topçu, “Burada kaynak, panel ve vidalama gibi her türlü işi öğretmen ve öğrenciler olarak yapıyoruz. Başımızda usta yok sadece öğretmen ve öğrenciler olarak depremzedelere yardım etmek için yapıyoruz. İçimden gelerek yaptığım bir iş ve beni aşırı mutlu ediyor. Tamamen kendi isteğimle yapıyorum çok haz alıyorum. Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Okulda eğitim gören ve çalışmalara katılan bir başka öğrenci Arda Mutlu ise, “Bu bana çok iyi hissettiriyor, benim de elimden bir şeyler geliyor ve katkım oluyor. Bu yüzden çok mutluyum. Burada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, uğraşıyoruz ve onlara sınıf sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.