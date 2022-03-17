Öğrencilerden soğuk havada nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak börek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki öğrenciler, soğuk havada nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak börek ikram etti.

Dondurucu havalara rağmen nöbet tutan güvenlik güçleri, bu sefer güzel bir sürprizle karşılaştı. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencileri, evlerinde hazırladıkları börekleri, ilçedeki polis noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine ikram etti. Bu güzel sürpriz karşısında güvenlik güçleri, öğrencilere teşekkür ederek böreklerden yediler.

Güvenlik güçlerinin soğuk havaya rağmen nöbet tuttuklarını ve canları pahasına vatandaşın güvenliği için gece gündüz demeden vatan nöbeti tutuklarını belirten İlayda Erbaş isimli öğrenci, “Öğrenciler olarak soğuk havada nöbet tutan polis ağabeylerimize güzel bir sürpriz yapmak istedik ve oldu. Evlerimizde hazırladığımız börekleri polis noktalarında nöbet tutan polis ağabeylerimize ikram ettik. Onlar da bizim için okulda seminerler ve güzel etkinlikler düzenliyorlar. Biz de bugün onlara bu jesti yaptık ve güzel bir etkinlik oldu. İlgilerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz okul ve öğrenciler olarak Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne başarılar diliyoruz” dedi.