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Öğrencilerden maskeye elveda kutlaması

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü İlkokulundaki öğretmen ve öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske yasağının tamamen kaldırıldığına dair açıklamasının ardından maskelerini çıkararak havaya fırlattı.

Haberde İnsan 28.04.2022, 09:53
Öğrencilerden maskeye elveda kutlaması

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü İlkokulundaki öğretmen ve öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske yasağının tamamen kaldırıldığına dair açıklamasının ardından maskelerini çıkararak havaya fırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırılmıştır" açıklamasının ardından tüm ülkede büyük sevinç yaşandı. Pandemi süreci bir süre okulların kapanmasına, çocukların öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalmasına sebep olmuştu. Tatvan’da bulunan Van Gölü İlkokulunda görev yapan öğretmenler ve eğitim gören öğrenciler bir araya gelerek sevinçlerini maskelerini havaya fırlatarak yaşadı. Maske yasağının tamamen kaldırılmasının ardından arkadaşlarına uzun süre sarılamayan çocuklar doyasıya birbirlerini kucakladı. Maskelerini hep birlikte havaya fırlatarak kurtulan çocuklar, darbukalar eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi.

Keyifli bir gün geçiren çocuklar bu tür durumların bir daha yaşanmasını istemediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Eğlencenin ardından çocuklar yere attıkları maskeleri toplayarak çöp kutusuna attı.

Maske yasağının kaldırılmasının ardından çocukların bunu kutlamak istediklerini söyleyen Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, “Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan bilim kurulu sonunda kapalı alanlarda maske kullanımının kaldırılması üzerine çocuklar küçük bir kutlama yapmak istedi. Çocuklar hep beraber mezun olmuşçasına maskelerini havaya fırlattılar ve gönüllerince eğlenmeye başladılar. Çünkü okulsuz geçirdiğimiz dönemler oldu. Maske kullanımı ve korona virüsten dolayı belli bir süre okullarımız kapanmıştı. Bu süreçte çocuklarımız okuldan uzak kalmanın ne kadar sıkıntılara yol açtığını çok iyi anladıkları için bugün maske yasağının kalkması ve pandeminin de azalmasıyla beraber sevinçlerini haykırmak istediler. Biz de bu sevinçlerine ortak olduk ve onları kırmadık. İnşallah maske ve korona virüs bir daha hayatımıza girmez. İnşallah okullarımızın kapanmasına sebep olmaz” dedi.

Maske yasağının kaldırılmasıyla kutlama yaptıklarını dile getiren Zeynep Çoban da, “Öncellikle Cumhurbaşkanımıza maske yasağını kaldırdığı için teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha korona çıkmaz ve bu sevincimizi hep yaşarız. Maske yasağı kaldırıldığı için biz de bugün kutlama yaptık. Hepimiz çok sevinçliyiz. Bu coşkuyu arkadaşlarımız ile birlikte kutluyoruz. Tekrardan böyle sıkıntıların yaşanmasını istemiyoruz. Bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Eski günleri çok özledik. Arkadaşlarımız ile beraber oyun oynuyoruz, zıplıyoruz ve hep birlikte coşuyoruz” diye konuştu.

Hep birlikte maskeleri havaya fırlatarak kurtulduklarını vurgulayan Emir Haktanayar da, “Okullarımız pandemiden dolayı kapanmıştı ve çok üzülmüştük. Okullarımız bir daha kapanmasın. Cumhurbaşkanımız maske yasağını kaldırdı ve biz de burada hep birlikte maskelerimizi fırlattık, halay çektik, dans ettik. Bir daha pandeminin olmasını istemiyorum. Artık maske takmayacağız ve arkadaşlarımız ile sarılabileceğiz” şeklinde konuştu.

Maske yasağının kalktığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Nisanur Ava ise “Arkadaşlarımıza sarılabileceğiz ve beraber oyun oynayabileceğiz. Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Maske yasağı kaldırıldığı için bir kutlama yapmak istedik ve doyasıya eğlendik” ifadelerini kullandı.

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