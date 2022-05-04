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Öğrencilerden hastalara ’şifa konseri’

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara ve hasta yakınlarına ’Şifa Konseri’ verildi.

Haberde İnsan 04.05.2022, 16:26 04.05.2022, 16:45
Öğrencilerden hastalara ’şifa konseri’

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara ve hasta yakınlarına ’Şifa Konseri’ verildi.

Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi 11 Müzik sınıfı öğrencileri ve Müzik öğretmenleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalara ve yakınlarına moral amacıyla canlı müzik konseri verildi. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından ortaklaşa düzenlenen konseri Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenleri ve 11 Müzik sınıfı öğrencileri verdi. Şifa konserleri ile moral bulan hasta ve hasta yakınları hem türkülere eşlik etti hem oyun oynadı. Nevşehir Devlet Hastanesi Palyatif Servisinde tedavi gören Sahre Ay; ”Yaylada gezerken arkadaşlarımızla birlikte türkü söylüyorduk. Hayvanlarımız vardı. Onları otlatırken bizde arkadaşlarımızla birlikte böyle söylerdik. Allah razı olsun. Çok memnun kaldık” dedi.

Sahre Ay’ın türkü söylemesi diğer hastalar tarafından alkışlandı

Proje hakkında açıklama yapan Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ise bu tür çalışmaların devam edeceğini söyleyerek; “Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor çerçevesinde bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde özellikle hastalarımıza moral vermek amaçlı bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de halkımız için bu çalışmalarımız devam edecek” dedi. Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Macit Yalçın da yaptığı açıklamada; “Hasta olmak zor bir iş. Moral bozucu bir iş. Bayram günlerinde hasta olmak, hastanede yatıyor olmak hem hastalarımız için, hem de aileleri için üzüntülü bir durum. Hastane yönetimi olarak bayram boyunca hastalarımızla birlikteydik. Bu gün de özellikle palyatif serviste uzun süredir yatan hastalarımıza bir moral olsun diye öğrenci kardeşlerimizle birlikte bir etkinlik planladık. Böyle bir müzik dinletisi ayarladık. Burada hep beraber hoşça bir vakit geçirdik. Moral tedavinin yüzde ellisinden fazlasını oluşturur. Böylelikle tedavilerine biraz katkımız olsun, bayramı bayram gibi geçirsinler diye böyle bir etkinlik yaptık” şeklinde konuştu. ’Müzik ruhun gıdasıdır’ diyen Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Macit Yalçın; “Moral tedavinin en önemli parçasıdır. İnsanların moralleri yüksek olur ve tedaviye inanırlarsa inşallah bizim de uyguladığımız tedaviler ile şifa bulurlar. İnşallah hastalarımızı bayramdan sonra şifa ile taburcu ederiz” dedi.

Hastanede tedavi gören Suat Üstünyer de; sazı eline alarak türkü söyledi. Üstünyer; “Şu an da Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi görmekteyim. İnşallah iyiye de gidiyorum. Bugün moralim bozuktu. Bu programla moralimiz yerine geldi. Hastanede saz çalmanın keyfini de ilk defa yaşamış oldum. Bambaşka bir duyguydu. Moralim yerine geldi. Şu an iyiyim” ifadelerini kullandı.

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