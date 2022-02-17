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Öğrenciler ’vatan sevgisi’ için yürüdü

Tekden Koleji öğrencileri, vatan sevgisi yürüyüşünde milli mücadele yıllarında Van’da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda donarak hayatını kaybeden çocukların kahramanlık öyküsünü canlandırdı.

Haberde İnsan 17.02.2022, 14:32
Öğrenciler ’vatan sevgisi’ için yürüdü

Tekden Koleji öğrencileri, vatan sevgisi yürüyüşünde milli mücadele yıllarında Van’da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda donarak hayatını kaybeden çocukların kahramanlık öyküsünü canlandırdı.

Erciyes Dağı’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı Cuma Konak, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik Tekden Koleji öğrencilerinin şiirler okuması ve milli mücadele yıllarını anlatan tiyatro oyununun düzenlenmesiyle devam etti. Etkinlikte bir konuşma yapan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, ”Bu birbirinden nadide, adeta mücevher olmaya aday cevher çocuklarımızın yetişmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bunu yapmak üzere de çalışıyoruz. Bu Bakımdan bütün eğitimcilerime teşekkür ediyorum. Öğrencilerime de teşekkür ediyorum. Onları en iyi şekilde yetiştirmek ve bu millete bu vatana sevgilerini verebilecek günlerin gelmesi için duacıyız. Bizim çocuklarımız, geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler. Bugünden çok daha güçlü Türkiye’yi onlar sayesinde kuracağız. O nedenle onlar için ne yapsak azdır. Ancak vatanı sevmeleri, değerlerimiz olan Allah’ı, peygamberi, milleti sevmeleri için her türlüm gayreti sarf ediyoruz ve onlarda bunun karşılığını veriyorlar. Tarih büyük milletler için önemlidir. Biz o nedenle bu etkinlikleri bunun için tertip ediyoruz. Bunu yapan nadir okullardan birisiyiz. Bunu Kayseri’de ve İstanbul’da her yıl tekrarlamaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, yürüyüşe geçerek Milli Mücadele yıllarında Van’da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda yoğun kar ve tipiden dolayı donarak hayatını kaybeden Vanlı çocukların kahramanlık öyküsünü canlandırdı.

Ne olmuştu?

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus birliklerine karşı Hoy Cephesi’nde savaşan sınır birliğinin cephanesinin tükendiği bilgisinin Van’a ulaşmasının ardından cephaneyi taşıyacak yetişkin bulunamayınca görev, yaşları 12 ile 17 arasında değişen çocuklara düşer. Okullarda öğrenim gören 120 çocuk, toplanarak kendilerine teslim edilen cephaneyi 100 kilometre uzaklıktaki Kafkas cephesinin, Hoy sınırına doğru yola koyulur. Kış mevsiminde, sırtlarındaki malzemelerle karlı dağları aşarak birliğe ulaşan çocuklar, cephaneyi teslim ettikten sonra döner. Cephaneyi sınıra taşırken büyük mücadele veren çocuklardan 94’ü dönüş yolunda, Özalp-Van karayolundaki Mamedik Geçidi’nde soğuğa yenik düşerek şehit düştü.

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