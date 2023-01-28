Öğrenciler okul stresini Karne Şenliği’nde atıyor

Kastamonu’da öğrenciler, karne hediyesi olarak düzenlenen Karne Şenliği’nde düzenlenen etkinliklerde okul sürecinde yaşadıkları stresi atıyor. Çocuklar, yapılan etkinliklerle eğlenerek sosyalleşiyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından öğrencilere hediye olarak Karne Şenliği düzenlendi. 3 gün boyunca devam edecek şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda düzenlenen şenliğe katılan öğrenciler, ücretsiz olarak gerçekleştirilen oyun, gösteriler ve etkinliklere katılabiliyor. Şenlikte; çuval yarışı, ip çekme, yumurta yarışı oyunları ile illüzyon ve yüz boyama etkinliklerine katılan öğrenciler, oku döneminde yaşadıkları stresi atıyor.

"Çok eğleniyorum"

Karne hediyesi olarak şenliğe gelen 7 yaşındaki Berrak Niğda, "Annemle buraya eğlenmeye geldim. Çok eğleniyorum. Mandal yarışı, çuval yarışı, yumurta yarışı oynadım" dedi.

"Bütün oyunlara katıldım ve çok eğlendim"

Karne tatili için Kastamonu’ya gelen Feyza ise, "Buraya annemle tatile geldik. Sonra burada bir etkinlik olduğunu duyduk. Bütün oyunlara katıldım ve çok eğlendim" diye konuştu.