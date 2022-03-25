Öğrenciler ile belediye arasında gündem olan bank yerine kondu

Sosyal medyada gündem olan ve Sarıyer Belediyesi’nin ‘Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy’ dediği bank tekrar yerine kondu. Bankı yerine bırakan öğrenciler, sosyal medya hesaplarından ’Game Over, Head Shot yemeden bıraktık’ paylaşımını yaptı.

Nevşehir’de öğrenciler, kışın kullanılmadığını düşündükleri ve yazın tekrar bırakmak amacıyla aldıkları bank hakkında, ’Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz’ dedikleri bankı tekrar yerine bıraktı. Sosyal medyada gündem olan bankı tekrar yerine bırakan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü öğrencilerinden Mustafa Mert Tütüncü, yaşananları gazetecilere anlattı. Tütüncü, “Evimize getirdiğimiz bankı arkadaşımız sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Sarıyer Belediyesi de bizimle iletişime geçti. ’Bankı geri yerine koyun, biz size yardımcı olacağız’ dediler. Şu ana kadar Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti haricinde hiç kimse destek olmadı. Gazeteciler Cemiyeti, hayırseverler tarafından verilen iki adet bilgisayar koltuğu ve gıda yardımlarını bize ulaştırdılar. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz” dedi.

Bankı aldıkları yere tekrar bıraktıklarını söyleyen Tütüncü, “Sarıyer Belediyesi bankı yerine koymamızı istedi. Biz de yerine koyduk. Şu ana kadar birçok kişi yardım yapmak için aradı. Fakat Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti haricinde yardım getiren olmadı” ifadelerini kullandı.

"Tamamen iyi niyetliydik, hırsız damgası vuruldu"

Öğrenci Recep Salih Avcı ise, bankı iyi niyetlerinden dolayı aldıklarını kaydederek, bazı yorumlara üzüldüklerini kaydetti. Avcı, "Biz tamamen iyi niyetliydik. Nevşehir’de soğuk havalarda hiç kimsenin oturmadığı bankı alarak evimize kullanmak için getirmiştik. Durumu sosyal medyaya attıktan sonra gündem oldu. Hiçbir art niyetimiz yoktu. Devletimizin malına hiçbir zarar vermedik. O bankı ihtiyacımız olduğu için aldık. Sosyal medyada birçok insan bize hırsız damgası vurdu. Bu yorumlar hem bizi hem de ailemizi çok üzdü. Bankı aldığımız yere hiçbir zarar vermeden tertemiz bıraktık. Bize yardımcı ve aracı olan Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne de çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yardım etmek isteyenler oldu, söz verenler de oldu. İsmini vermeyen birisi bizi Nevşehir’e kadar gönderdi. Daha sonra yardım etmekten tekrar vazgeçti. Cebimizdeki harçlığımızı da yol parası yaptık. Biraz daha mağdur olduk” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin çok şeye ihtiyacı var"

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise yaptığı açıklamada, "Aileler tarafından Türkiye’nin dört bir tarafına gönderilen öğrenci kardeşlerimiz yurt bulabiliyorlarsa yurtlarda ya da bu kardeşlerimiz gibi kiraladıkları evlerde kalıyor. Biz bizzat gelerek arkadaşlarımızın evini gördük. Burada birçok şeyin eksik olduğunu fark ettik. Bugün getirdiğimiz malzemelerin bile yetersiz kalacağını düşünüyorum. Oturma gruplarına ihtiyaçları var. Yatak yorgana ihtiyaçları var. Birçok şeye ihtiyaçları var. İyi niyetli vatandaşlarımız bizlere ulaşarak bu kardeşlerimize yardım yapmak istediklerini söylediler. Bizler de o yardımları öğrenci kardeşlerimize ulaştırdık. Daha birçok şeye ihtiyaçları var” dedi.