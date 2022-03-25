banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?

Öğrenciler ile belediye arasında gündem olan bank yerine kondu

Sosyal medyada gündem olan ve Sarıyer Belediyesi’nin ‘Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy’ dediği bank tekrar yerine kondu. Bankı yerine bırakan öğrenciler, sosyal medya hesaplarından ’Game Over, Head Shot yemeden bıraktık’ paylaşımını yaptı.

Haberde İnsan 25.03.2022, 16:11
Öğrenciler ile belediye arasında gündem olan bank yerine kondu

Sosyal medyada gündem olan ve Sarıyer Belediyesi’nin ‘Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy’ dediği bank tekrar yerine kondu. Bankı yerine bırakan öğrenciler, sosyal medya hesaplarından ’Game Over, Head Shot yemeden bıraktık’ paylaşımını yaptı.

Nevşehir’de öğrenciler, kışın kullanılmadığını düşündükleri ve yazın tekrar bırakmak amacıyla aldıkları bank hakkında, ’Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz’ dedikleri bankı tekrar yerine bıraktı. Sosyal medyada gündem olan bankı tekrar yerine bırakan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü öğrencilerinden Mustafa Mert Tütüncü, yaşananları gazetecilere anlattı. Tütüncü, “Evimize getirdiğimiz bankı arkadaşımız sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Sarıyer Belediyesi de bizimle iletişime geçti. ’Bankı geri yerine koyun, biz size yardımcı olacağız’ dediler. Şu ana kadar Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti haricinde hiç kimse destek olmadı. Gazeteciler Cemiyeti, hayırseverler tarafından verilen iki adet bilgisayar koltuğu ve gıda yardımlarını bize ulaştırdılar. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz” dedi.

Bankı aldıkları yere tekrar bıraktıklarını söyleyen Tütüncü, “Sarıyer Belediyesi bankı yerine koymamızı istedi. Biz de yerine koyduk. Şu ana kadar birçok kişi yardım yapmak için aradı. Fakat Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti haricinde yardım getiren olmadı” ifadelerini kullandı.

"Tamamen iyi niyetliydik, hırsız damgası vuruldu"

Öğrenci Recep Salih Avcı ise, bankı iyi niyetlerinden dolayı aldıklarını kaydederek, bazı yorumlara üzüldüklerini kaydetti. Avcı, "Biz tamamen iyi niyetliydik. Nevşehir’de soğuk havalarda hiç kimsenin oturmadığı bankı alarak evimize kullanmak için getirmiştik. Durumu sosyal medyaya attıktan sonra gündem oldu. Hiçbir art niyetimiz yoktu. Devletimizin malına hiçbir zarar vermedik. O bankı ihtiyacımız olduğu için aldık. Sosyal medyada birçok insan bize hırsız damgası vurdu. Bu yorumlar hem bizi hem de ailemizi çok üzdü. Bankı aldığımız yere hiçbir zarar vermeden tertemiz bıraktık. Bize yardımcı ve aracı olan Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne de çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yardım etmek isteyenler oldu, söz verenler de oldu. İsmini vermeyen birisi bizi Nevşehir’e kadar gönderdi. Daha sonra yardım etmekten tekrar vazgeçti. Cebimizdeki harçlığımızı da yol parası yaptık. Biraz daha mağdur olduk” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin çok şeye ihtiyacı var"

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise yaptığı açıklamada, "Aileler tarafından Türkiye’nin dört bir tarafına gönderilen öğrenci kardeşlerimiz yurt bulabiliyorlarsa yurtlarda ya da bu kardeşlerimiz gibi kiraladıkları evlerde kalıyor. Biz bizzat gelerek arkadaşlarımızın evini gördük. Burada birçok şeyin eksik olduğunu fark ettik. Bugün getirdiğimiz malzemelerin bile yetersiz kalacağını düşünüyorum. Oturma gruplarına ihtiyaçları var. Yatak yorgana ihtiyaçları var. Birçok şeye ihtiyaçları var. İyi niyetli vatandaşlarımız bizlere ulaşarak bu kardeşlerimize yardım yapmak istediklerini söylediler. Bizler de o yardımları öğrenci kardeşlerimize ulaştırdık. Daha birçok şeye ihtiyaçları var” dedi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19