Öğrenciler ihtiyaç fazlası ambalajı açılmamış kahvaltılıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

DÜZCE(İHA) –Gençlik Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrenciler yemedikleri ihtiyaç fazlası açılmamış kahvaltılıkları ihtiyaç sahibi aileler için biriktirdiler. Adına “Gönülden biriken kahvaltılıklar” adını verdikleri projede biriken kahvaltılıklar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına teslim edildi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler yaptıkları ile örnek oluyorlar. Yurtlarda kalan gençler ilk önce israfın önüne geçilmesi, öğrencilerin duyarlılığının arttırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla ihtiyaç fazlası açılmamış yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçlayan ‘Komşum Projesi’ hayata geçirmişti. Proje ile yemekhanelerde yemek dağıtımı sonunda ihtiyaç fazlası olan yemekler yine öğrencilerin elleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu.

Öğlen ve akşam yemeklerinde yapılan uygulamanın bir benzeri ise kahvaltı da yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda tüketilmeyen ve açılmamış kahvaltılık ürünler ‘Gönülde Biriken Kahvaltılar’ kutusuna atılıyor. Kutuda biriken kahvaltılıklar ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Gönüllü gençler, kutuları Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat’a teslim ettiler.

Gönüllü gençlerden Elif Nur Karakelle, “Yurdumuzda bizlerin ihtiyaç fazlası ambalajı açılmamış ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu ailelere elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz” dedi.