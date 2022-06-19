Öğrenciler içeride, veliler dışarıda sınav heyecanı yaşadı

Kocaeli’de Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adaylar sınav merkezlerine geldi. Veliler de en az öğrenciler kadar heyecanla bekleyip, sınav merkezi önünde yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli’de Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Dün girilen TYT’nin ardından bugün de okullarda yoğunluk oluştu. Çok sayıda veli, çocuklarıyla beraber sınav merkezlerine akın etti. Öğrencileri okul önünde bekleyen veliler de en az onlar kadar heyecanlandı. Kentin merkezinde bulunan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de en yoğun noktalardan biri oldu. Saat 10.00 itibariyle girişlerin kapandığı okulda, sınava geciken öğrenci olmadı.

İki gündür kızlarını aynı okulda sınava getiren evli çift, bugün beklerken çareyi kamp sandalyesi getirmekte buldu. Çift, "Umarız kızımız ve tüm gençlerimiz sınavda başarılı olur. 2 saat ayakta beklemek zor oluyordu. Düşündük, taşındık ve bari bu bekleyiş keyifli olsun diye kamp sandalyemizi getirdik. Kızımız da geç çıkıyor, sınavın son dakikasına kadar bekliyor" ifadelerini kullandı.