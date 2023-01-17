Öğrenciler hayal etti, ana sınıfı öğretmeni gerçekleştirdi

Elazığ’a 60 kilometre uzaklıktaki Kuşhane Kom Mezrası İlkokulu öğretmeni Kübra Sününbiye, köyde yaşayan çocukların hamburger yeme hayalini gerçekleştirdi. Hayatlarında ilk kez hamburger yiyen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Elazığ’a 60 kilometre uzaklıktaki Kuşhane Kom Mezrası İlkokulunda öğretmenlik yapan Kübra Sününbiye, hem öğrencilerinin hem de köydeki çocukların hayallerine dokunuyor. Öğrencilerin ’Öğretmenim biz hiç hamburger yemedik’ sözlerine duygulanan Kübra öğretmen, öğrencileri için harekete geçti. Hamburger alarak çocuklara sürpriz yapan Kübra öğretmen, öğrencilerinin ilk kez hamburger yediği anları videoya alarak ölümsüzleştirdi. İlk kez hamburger yiyen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.