Öğrenciler harçlıklarıyla konteyner almak için seferber oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, deprem bölgesi Hatay’da konteynerler kurulması için harçlıklarıyla destek oldu.

İlk günden bu yana soba üretimi, polar, kıyafet dikimi, öğretmenevi kumanya yardımları, konaklama hizmetleri gibi farklı alanlarda yardım seferberliğinde yer alan Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, depremzedelere yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin de paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek adına kumbaralarda bağışlar toplanıyor. İlçende okulların girişlerine ve belirli bölgelere yerleştirilen kumbaralara öğrenciler harçlıklarından istedikleri miktarda para attı. Öğretmenlerin ve velilerin de bağışta bulunduğu kumbaralarda toplanan paralar, Sındırgı Evleri konteyner kampanyası hesabına yatırıldı. Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 konteynerin parasının hemen hemen tamamlandığı açıklandı.

Yaşanan afetin yürekleri dağladığını, acılarını paylaştıkları gibi yardımlarla sıcak bir yuvaya kavuşan depremzedelerin mutluluğunu da paylaşacaklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, “İlk günden bu yana şahsımız adına, kurumumuz adına neler yaparız diye düşündük. Birçok alanda yardımlarımızı ulaştırdık. Şimdi de öğretmen, öğrenci ve velilerimizin desteği ile Sındırgı Mahallesi kampanyasında 3 adet konteyneri deprem bölgesine göndereceğiz” dedi.

"Korkmasınlar, üzülmesinler, ümitlerini kesmesinler" sözleri ile depremzede arkadaşlarına seslenen 4. sınıf öğrencisi Burak Tanrıkulu, “Öğretmenlerin oturduğu banka güzel bir tane kutu yerleştirdik. Arkadaşlarımız para sınırı olmadan istediği kadar bağış yaptı. Deprem herkesin başına gelebilir, burada da olsa onlar da bizim için aynısını yapacaktı. O yüzden korkmasınlar, hiç ümitlerini kesmesinler. Allah onlara yardım etsin diyorum“ diye konuştu.

Sındırgı’da görev yapan ve aslen Malatyalı olan sınıf öğretmeni Ünzile Nur Koçer ise akrabalarının da orada olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Koçer, “Biz de okul olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Elimizden, yüreğimizden ne geldiyse, oradaki insanların bir yarasını sarabilsin diye. İnşallah bir faydası olsun. Bir yüz, bir çocuk bizim faydamız ile gülsün istiyoruz” dedi.

Deprem bölgesine konteyner alımı için yardım kampanyasına destek olmak istediklerini belirten Kocakonak Okulu Müdürü Sebahattin Altıntaş ise, “Bu dönem içerisinde, bu zorlu dönem içerisinde okulumuzda konteyner alımı için bir takım çalışmalar yaptık. Bunu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz iş birliğiyle yaparak bir kumbara oluşturduk. Bu kumbarayla konteyner alımı için İlçe Milli Eğitimimize 10 bin TL gibi bir rakam bağış yaptık. Gerçekten o bölge görülmemiş bir acı yaşamaktadır. Bizler de bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Katkı sağlayan bütün öğrenci velilerimize, öğretmenlerimize ve hizmetlilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.