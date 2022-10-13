Öğrenciler engellilere empati kurdu

Engellilerin hayat şartlarını anlatmak için iki lisede düzenlenen empati etkinliğinde öğrenciler beyaz baston ve tekerlekli sandalye kullandı, koltuk değnekleriyle yürümeye çalıştı.

Görme engelli basın muhabiri Namık Tuncel öncülüğünde, engellilerin yaşam şartlarını anlamak ve onlara hayatı kolaylaştırabilecek farkındalıklar oluşması amacıyla Samsun Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilk olarak Namık Tuncel kendi hayatını özetlediği bir söyleşi yaptı. Ardından öğrenciler gözleri kapalı baston kullanımı, tekerlekli sandalye kullanımı ve koltuk değnekleriyle yürümesi gibi engelli vatandaşların yaptıkları eylemleri gerçekleştirdi.

“Toplumun daha duyarlı olması için bu tar etkinlikler düzenliyorum”

Engellilere karşı toplumun daha duyarlı bir hale gelmesini amaçlayan Namık Tuncel, “15 senedir birçok il ve ilçelerde hazırlayıp uyguladığımız bu etkinlikte toplumun daha duyarlı olması için engelli insanların da var olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Lise çağındaki öğrencilerimize yönelik bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Bu çalışmaların çok faydasının olduğunu gördük. Uygulamalı olan bu etkinliklerde öğrencilere engelli dünyasıyla tanıştırma fırsatı sunuyoruz. Ben kendim Ayvalık’ta basın muhabirliği yapıyorum. Aynı zamanda engellilere yemek yapmasını da öğretiyorum” dedi.

Psikolojik Danışman Abdul Kadir Çoşkun, “Namık bey engellilerin sosyal hayatta kendine yer edinebilmesi ve kendilerinin de bu hayatta verimlilik açısından önemli işler üretebilmesi için çeşitli programlar yapıyor. Ben de bu programlarda kendisine eşlik etmeye çalışıyorum. Kendisinin şef olması aynı zamanda bu gibi etkinliklerle ulusal çalışmalarla, yerel çalışmalarla basında ses getirmeyi çalışması çok önemli bir olaydır. Çünkü engelli vatandaşlarımız bir engele sahip olduktan sonra genellikle evlerinde sosyal hayattan uzak bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Bu noktada Namık beyin çalışmaların herkese farkındalık uyandırabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Gözlerinin kapatılıp görme engelli bastonuyla yürümeye çalışan öğrenci Ömer Fatih Şahin, “Öncelikle gözlerimin kapalı olması duygusal olarak daha çok kulaklarıma yönelmeme neden oldu. Bundan önce engelli insanları sadece görüp geçerdim. Engelli insanların böyle zorluklar yaşadığını bilmiyordum. Bu zorluğu yaşadıktan sonra, görme engellilerin neler hissettiklerini artık daha iyi anlayabilirim. Bu tür etkinlikler gerçekten insana çok büyük bir farkındalık katıyor” şeklinde konuştu.

Koltuk değnekleriyle yürüme fırsatı bulan yabancı uyruklu öğrenci Lubna Kifa, “Gerçekten benim için çok zor bir denemeydi. Özellikle merdivenden inmek beni biraz zorladı. Engellilerin hayatları gerçekten çok zor. Bu etkinliğin bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Artık gördüğüm engelli vatandaşa elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalyeyle dolaşan yabancı uyruklu öğrenci Saba Tayahidi ise, “Bundan sonra engelli vatandaşlara daha çok yardım etmeye çalışacağım. Çünkü hayatlarının onları ne kadar zorladığını fark ettim. Tekerlekli sandalyeyi kullanma fırsatı buldum. Uzaktan bakınca çok kolay gözüküyor ama çok zor ve yorucu bir iş olduğunu fark ettim. Ayrıca engelli çıkışlarına araba park etmememiz lazım. Engelli insanlar rampa çıkarken yardım edilmesi gerektiğini de düşünüyorum” açıklamasında bulundu.