Öğrenciler depremzede çocuklara oyuncaklarını gönderdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çocuklar depremzede kardeşleri için farklı yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için okulun öğrencileri oyuncaklarını minik notlarla depremzede çocuklara ulaştırmak adına Sındırgı Belediyesine teslim etti.

Daha öncede kumbaralarını bağışlayan, kurabiye yapıp gönderen çocuklar bu kez de oyuncaklarını temizleyip getirdiler. Paylaşma ve yardımlaşma bilincinin çocuklarda da olması, geleceğe olan güveni arttırıyor. Oyuncaklarını göndermek istediklerini belirten çocuklara öğretmenleri de eşlik etti, oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırmak üzere, Sevgi Market’te yerini aldı.

Çocukların aidat duygularını geliştirmek istediklerini belirten Rehber öğretmeni Seher hoca “Öğrencilerimiz oyuncaklarını getirmek istediler bizde kırmadık bizlerde onlarla birlikte katkıda bulunduk. Destek olmak istedik.” dedi.

Meryem Nur Tekin, “Depremzede arkadaşlarımız için evden getirilen oyuncaklarımız notlar yazıp onlar için hediye etmeye karar verdik. Arkadaşlarımızla böyle bir şey yaptık. Umarım güle güle kullanırlar, mutlu olurlar. Geçmiş olsun diliyorum tekrardan. Bir an önce hep birlikte atlatacağız inşallah bir daha olmaması dileğiyle “ dedi.

Bizlere Yapılan Yardımları, Şimdi Kardeşlerimize Yapmak İstiyorum

Dört yıl önce Suriye’den gelen ve kendilerine yardım edildiği gibi şimdi depremzede kardeşlerine yardım etmek istediğini belirten Suriye uyruklu Dünya Hamis “ Suriye den geldim. Okulumda çok güzel bir eğitim gördüm. Bu deprem olayını duyduğumda arkadaşlarımız için güzel oyuncaklar hazırladık. Ben buraya ilk geldiğim de yine aynı böyle çadırlar kurmuşlardı. Bize böyle aynı yardımlarda bulunmuşlardı. O yüzden bende arkadaşlarımız için onlara yardım etmek istiyorum onların aynı bize yaptıkları gibi“ dedi.

Çocukların koca yüreklerini notları ve sürprizleri ile oyuncaklara aktarıp depremzede kardeşlerine gönderdiklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Bizler o mağdur depremzede kardeşlerimize sahip çıkabilmek sadece bizle alakalı değil. Buradaki çocuklar da o çocuklara sahip çıkıyorlar evinde kullandığı oyuncağı bu gün o çocuklar la paylaşıyorlar. Burada sındırgı belediyesinin altındaki bu alandaki oyuncaklar çocukların evde şimdiye kadar oynadıkları artık depremzede kardeşlerine verdikleri oyuncaklar. Bunların içinde çok farklı insanlar var Suriye savaşın da Sındırgı ya sığınmış ve Sındırgılı olmuş Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların çocukları bu gün oyuncaklarını depremzedelere vermişler bağışlamışlar “ dedi.

Oyuncaklar deprem bölgesine gönderildiği gibi, Sevgi Markette de sergilenerek ilçeye gelen depremzede çocukların da faydalanması sağlanıyor.