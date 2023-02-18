Öğrenciler atık varillerden soba üretip deprem bölgelerine gönderdi

Aksaray’da teknik lise öğrencileri, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için tatillerini iptal edip boş atık varillerden 27 adet soba üreterek deprem bölgesine gönderdi.

Aksaray’da Teknokent Koleji teknik lise öğrencileri ve öğretmenler “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 ayrı depremlerden etkilenen vatandaşlar için odun sobası üretmeye başladı. Depremin ardından kolları sıvayan öğretmen ve öğrenciler okulun atölyesinde işe başladı. Atık varilleri kesip sobaya dönüştüren öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 27 adet soba yaptı. Varilleri birbirine kaynatarak sobaya dönüştüren öğrencilerin üretimi halen devam ederken, depremzede vatandaşların ısınma problemine bir nebzede olsa çözüm olacak.

Yapılan çalışmayı anlatan Okul Müdürü Hüseyin Bilen, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin çabası ile deprem bölgesine gönderilmek üzere 27 adet varilden bozma soba yaptık. Depremzede kardeşlerimize göndermek için yine aynı şekilde soba boruları temin ettik. Tabi bunun dışında hala içerde üretimlerimiz devam ediyor. Yine iletişim halindeyiz bölgemizle zaten. Bir sonraki seferimizi de Elbistan’a göndermeyi planlıyoruz” dedi.

Sobaya yapan öğrencilerden biri olan Enes Doğan, “Bu varillerden soba yapmamızın amacı ilk başta depremin olduğu gün oradaki insanların hallerini haberlerde ve televizyonlarda gördükten sonra aklımıza geldi. Hocalarımızla konuştuktan sonra aramızda birleşip okulda sobaları yapıp deprem bölgesine ulaştırmayı planladık. Bu şekilde de inşallah oraya ulaşır” diye konuştu.

Öğrenci İbrahim Enes Bolakar ise, “Bu haberi ilk duyduğumuz zaman nasıl yapacağımızı ne yapacağımızı düşündükten sonra aklımıza soba geldi. Onların ısı kaynağını üretmemiz için öncelikle soba yaptık varilden ve inşallah deprem bölgelerine iletilmesini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan soba ve bacalar araca yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.