banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Dolar 14 TL'yi aştı
Dolar 14 TL'yi aştı
Kılıçdaroğlu: “Meclisi acilen toplamak gerekiyor”
Kılıçdaroğlu: “Meclisi acilen toplamak gerekiyor”
Piyasada Savaş Fiyatlamaları, Gözler NATO Zirvesinde
Piyasada Savaş Fiyatlamaları, Gözler NATO Zirvesinde

Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu

DÜZCE (İHA) – Ülke genelinde meydana gelen afetler sonrasında Düzce Üniversitesi öğrencileri harekete geçerek arama kurtarma birimi kurdu. Öğrencilerin 100 kişiden oluşturduğu ekip, gruplar halinde ilk yardım, arama kurtarma ve sağlık eğitimlerini tamamlamasının ardından AFAD’a bağlı uzman gönüllü olmayı hedefliyor.

Haberde İnsan 24.02.2022, 13:05
Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu

DÜZCE (İHA) – Ülke genelinde meydana gelen afetler sonrasında Düzce Üniversitesi öğrencileri harekete geçerek arama kurtarma birimi kurdu. Öğrencilerin 100 kişiden oluşturduğu ekip, gruplar halinde ilk yardım, arama kurtarma ve sağlık eğitimlerini tamamlamasının ardından AFAD’a bağlı uzman gönüllü olmayı hedefliyor.

Ülke genelinde geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afetler sonrasında Düzce Üniversitesi öğrencileri arama kurtarma birimi kurmaya karar verdi. Dümerang Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Türedi’nin önderlik ettiği arama kurtarma birimi için 100 öğrenci gönüllü oldu. Her öğrenci ilk olarak AFAD’ın online olarak düzenlediği birey ve aileler için afet bilinci eğitimi, afet risklerini azaltma, afet risklerini anlama, kişisel stres yönetimi, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan düğümler ve liderlik eğitimleri aldı. Online eğitimlerde başarılı olan öğrenciler ilk olarak Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde uygulamalı eğitim aldı. 25 kişilik ekip itfaiyede hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

“Amacımız afetlere hazırlamak”

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, öğrencilerden kurulu arama kurtarma biriminin kendilerine ulaşarak eğitim almak istediğini belirtmesinin ardından kendilerine eğitim verdiklerini ve amaçlarının afetlere hazır bir Türkiye oluşturmak olduğunu belirtti. Kahraman şöyle devam etti:

“Düzce Üniversitesi öğrencilerimizden bir grup arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak için bir dernek kuruyorlar. Kurdukları dernekte Düzce’de var olan derneklerin eşdeğeri olarak sivil toplum kuruluşu olarak devam edecekler. Bizden bir eğitim talebinde bulundular. Bu eğitim ilk öncelikle yanma ve yangın eğitimiydi. Biz kendilerine bir eğitim programı hazırladık. Burada bizim araçlarımız ile alakalı kullandığımız ekipmanlar ile alakalı bir eğitime tabi oldular. Buradaki asıl amaç şuydu; Türkiye’yi afetlere hazırlamak. Artık afetlere hazır bir Türkiye için ülke genelinde bu tarz eylemler yapılıyor. Bu şekilde bilinçli olmaya çalışıyor. Biz Düzce Belediyesi İtfaiyesi olarak bu tarz kurulan tüm derneklere hafta sonu, hafta içi gece gündüz fark etmeksizin mesai mefhumu gözetmeksizin bu şekilde eğitimler vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İtfaiye, arama kurtarma ve sağlık eğitimleri alacağız”

Meydana gelen afetler sonrasında böyle bir ekip kurmak için arkadaşları ile düşündüklerini ve 1 ay gibi kısa zamanda 100 kişiye ulaştıklarını belirten Dümerang Arama Kurtarma Birimi Başkanı Mehmet Ali Türedi, “Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak arama kurtarma ekibi kurduk. İlk eğitimimizi itfaiyede aldık. Sağolsun müdürümüz ve ağabeylerimiz bizlere çok sıcakkanlı ve ailevi davrandılar. Gayet iyi bir şekilde eğitim aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonra arama kurtarma olsun, ilk yardım, sağlık ve itfaiye eğitimlerini birkaç kez daha almayı düşünüyoruz. Afetlere hazır bir Türkiye için biz de varız” ifadelerini kullandı.

“Gönüllü gençler bizim için değerli”

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli eğitmen Fatih Şaguç, gönüllü gençlerin kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, “Üniversitenin gönüllü gençleri bize başvuruda bulunduktan sonra burada kendilerine yangın ve yangın bilgisi eğitimi verdik. Önce teorik olarak eğitim verdik. Daha sonra kendileri ile beraber ufak çaplı uygulama eğitimi yaptık. Aynı zamanda yangın yerindeki tehlikeler neler bunlar hakkında da bilgilendirmelerde bulunmaya çalıştık. Gönüllü insanlar bizim için değerli insanlar. Bizler için gönlü ile çalışan insanlar oldukları için kıymetli insanlar. O yüzden elimizden geldiğince her zaman kendilerine destek olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz”

Öğrencilere yönelik eğitimlerini devam ettireceklerini belirten Şaguç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Üniversite öğrencilerine eğitimlerimiz tabii ki devam edecek. Taleple orantılı olarak kendilerine ekstra eğitim vermek, bilgilendirmek kendileri ile oturup muhabbet edip çay içmek bizler için büyük bir keyif, büyük bir övünç kaynağı diyebilirim. Çok mutlu oluyoruz bu durumda. Bu eğitimlere de onların talepleri doğrultusunda düzenli olarak devam edeceğiz. Kısaca geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyoruz diyebiliriz. En önemlisi de itfaiyeci olmasalar bile gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Onların da bize verdiği önemi görünce çok değerli oluyor.”

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15